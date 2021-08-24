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    Проценко объяснил Лайфу, что означает перемещение Москвы на второе место по заболеваемости ковидом

    Больше всего новых заболевших за сутки (1125 человек) было выявлено в Подмосковье, и лишь 1105 человек — в Москве.

    24 августа, 17:08

    Проценко объяснил Лайфу, что означает перемещение Москвы на второе место по заболеваемости ковидом.

    Видео © LIFE

    Москва действительно переместилась на второе место по числу суточных заражений коронавирусом среди регионов России, но расслабляться москвичам пока рано. Об этом заявил Лайфу главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко в кулуарах второго этапа съезда "Единой России". Напомним, что медик входит в пятёрку списка партии на выборах в Госдуму.

    "Я думаю, что расслабляться рано. Мы видим спад третьей волны, мы видим традиционную историю, что регионы, у которых на три недели позже начинается эта волна, на три недели [позже] и заканчивается. А что будет в сезон — это конец сентября, октябрь, — я думаю, время покажет", — отметил он.

    Проценко опасается, что к пандемии коронавируса может присоединиться грипп

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    Ранее в ходе того же съезда Проценко заявил, что кампания по вакцинации от коронавируса не должна сопровождаться принуждением. По словам главврача больницы в Коммунарке, спасать людей можно "только осознанно, а не угрозами".

    Напомним, что в России впервые с 23 июня выявили менее 19 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки. Количество новых заболевших составило 18 833.

    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина

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