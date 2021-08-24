Проценко объяснил Лайфу, что означает перемещение Москвы на второе место по заболеваемости ковидом. Видео © LIFE

Москва действительно переместилась на второе место по числу суточных заражений коронавирусом среди регионов России, но расслабляться москвичам пока рано. Об этом заявил Лайфу главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко в кулуарах второго этапа съезда "Единой России". Напомним, что медик входит в пятёрку списка партии на выборах в Госдуму.

"Я думаю, что расслабляться рано. Мы видим спад третьей волны, мы видим традиционную историю, что регионы, у которых на три недели позже начинается эта волна, на три недели [позже] и заканчивается. А что будет в сезон — это конец сентября, октябрь, — я думаю, время покажет", — отметил он.

Ранее в ходе того же съезда Проценко заявил, что кампания по вакцинации от коронавируса не должна сопровождаться принуждением. По словам главврача больницы в Коммунарке, спасать людей можно "только осознанно, а не угрозами".