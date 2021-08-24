Проценко раскрыл планы по обновлению системы здравоохранения

Главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, вошедший в общефедеральную пятёрку лидеров "Единой России" на думских выборах, обозначил направления народной программы партии по апгрейду системы здравоохранения.

"Я уверен, что систему здравоохранения могут изменить только с учётом мнения практикующих врачей. И мы уже начинаем активно воплощать в жизнь наши задумки", — написал медик в своём телеграм-канале.

Так, по словам Проценко, в первую очередь системе здравоохранения необходима цифровизация, особенно в области первичной медицины. Как пояснил медик, это поспособствует решению многих сложных вопросов в удалённых регионах. Привлечение новых технологий в работе с пациентами также является одним из приоритетов обновлённого здравоохранения, отметил врач.

Кроме того, необходимо внести изменения в систему подготовки медицинских кадров, подчеркнул Проценко. По его мнению, врачи и санитары должны максимально быстро впитывать новые знания и "приносить их пациенту". Специалист отметил, что создание системы реабилитации и развитие санитарного щита также поспособствуют переходу здравоохранения на совершенно другой уровень.

Вместе с тем необходимо принять ряд новых стандартов оказания медицинской помощи, основанной на пациентоориентированности, добавил медик.