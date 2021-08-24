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    Проценко раскрыл планы по обновлению системы здравоохранения

    По его словам, первоочередная задача — цифровизация, особенно в области первичной медицины. Как пояснил медик, это поспособствует решению многих сложных вопросов в удалённых регионах.

    24 августа, 16:59
    <p>Денис Проценко. Фото © ТАСС / Михаил Воскресенский / POOL</p>

    Денис Проценко. Фото © ТАСС / Михаил Воскресенский / POOL

    Главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, вошедший в общефедеральную пятёрку лидеров "Единой России" на думских выборах, обозначил направления народной программы партии по апгрейду системы здравоохранения.

    "Я уверен, что систему здравоохранения могут изменить только с учётом мнения практикующих врачей. И мы уже начинаем активно воплощать в жизнь наши задумки", — написал медик в своём телеграм-канале.

    Проценко рассказал, сколько обычно длится постковидный синдром

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    Так, по словам Проценко, в первую очередь системе здравоохранения необходима цифровизация, особенно в области первичной медицины. Как пояснил медик, это поспособствует решению многих сложных вопросов в удалённых регионах. Привлечение новых технологий в работе с пациентами также является одним из приоритетов обновлённого здравоохранения, отметил врач.

    Кроме того, необходимо внести изменения в систему подготовки медицинских кадров, подчеркнул Проценко. По его мнению, врачи и санитары должны максимально быстро впитывать новые знания и "приносить их пациенту". Специалист отметил, что создание системы реабилитации и развитие санитарного щита также поспособствуют переходу здравоохранения на совершенно другой уровень.

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    Проценко: Принуждение дискредитирует саму идею вакцинации

    Вместе с тем необходимо принять ряд новых стандартов оказания медицинской помощи, основанной на пациентоориентированности, добавил медик.

    А ранее Проценко рассказал, когда перенёсшим коронавирус стоит задуматься о вакцинации. Медик отметил, что, несмотря на прививку, риск заражения остаётся, однако после введения вакцины от ковида болезнь протекает легче.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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