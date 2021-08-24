Бывший премьер Эстонии призвал Таллин не злить русского медведя
По его словам, с этим хищником лучше выстраивать отношения в сотрудничестве.
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Политика безопасности Эстонии является однобокой, а планы запугать Россию скорее ведут к тому, что её злят. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи.
"Все эти ракетные, танковые и авиационные базы, мол, мы запугиваем этим Россию. В действительности мы скорее злим Россию", — сказал он.
Политик заметил, что лучше не злить медведя, а сотрудничать с ним.
Ранее глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил о необходимости заново выстраивать отношения между Чехией и Россией. Он инициировал дискуссию по этому вопросу среди парламентариев.
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