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    Бывший премьер Эстонии призвал Таллин не злить русского медведя

    По его словам, с этим хищником лучше выстраивать отношения в сотрудничестве.

    24 августа, 16:51
    <p>Фото © Shutterstock</p>

    Фото © Shutterstock

    Политика безопасности Эстонии является однобокой, а планы запугать Россию скорее ведут к тому, что её злят. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи.

    "Все эти ракетные, танковые и авиационные базы, мол, мы запугиваем этим Россию. В действительности мы скорее злим Россию", — сказал он.

    Политик заметил, что лучше не злить медведя, а сотрудничать с ним.

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    Ранее глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил о необходимости заново выстраивать отношения между Чехией и Россией. Он инициировал дискуссию по этому вопросу среди парламентариев.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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