Бывший премьер Эстонии призвал Таллин не злить русского медведя

Политика безопасности Эстонии является однобокой, а планы запугать Россию скорее ведут к тому, что её злят. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи.

"Все эти ракетные, танковые и авиационные базы, мол, мы запугиваем этим Россию. В действительности мы скорее злим Россию", — сказал он.

Политик заметил, что лучше не злить медведя, а сотрудничать с ним.