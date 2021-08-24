Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

Скончался барабанщик британской группы The Rolling Stones Чарли Уоттс. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Как отметил публицист 80-летнего музыканта Бернард Доэрти, Уоттс умер в госпитале в Лондоне в окружении близких.

"Чарли был любимым мужем, отцом и дедушкой, а в составе The Rolling Stones был одним из величайших барабанщиков своего поколения", — указал Доэрти.

В начале августа представитель музыканта заявлял, что Уоттс перенёс некую медицинскую процедуру, из-за чего пропустит осеннее турне коллектива по Соединённым Штатам.