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    Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

    Ранее сообщалось, что он перенёс некую медицинскую процедуру, из-за чего испытывает недомогание и пропустит гастроли в США.

    24 августа, 16:41
    <p>Фото © Wikipedia</p>

    Фото © Wikipedia

    Скончался барабанщик британской группы The Rolling Stones Чарли Уоттс. Об этом сообщило агентство Associated Press.

    Как отметил публицист 80-летнего музыканта Бернард Доэрти, Уоттс умер в госпитале в Лондоне в окружении близких.

    "Чарли был любимым мужем, отцом и дедушкой, а в составе The Rolling Stones был одним из величайших барабанщиков своего поколения", — указал Доэрти.

    В начале августа представитель музыканта заявлял, что Уоттс перенёс некую медицинскую процедуру, из-за чего пропустит осеннее турне коллектива по Соединённым Штатам.

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    Авторы
    Эмила Сидорова
    Эмила Сидорова

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