Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс
Ранее сообщалось, что он перенёс некую медицинскую процедуру, из-за чего испытывает недомогание и пропустит гастроли в США.
Фото © Wikipedia
Скончался барабанщик британской группы The Rolling Stones Чарли Уоттс. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Как отметил публицист 80-летнего музыканта Бернард Доэрти, Уоттс умер в госпитале в Лондоне в окружении близких.
"Чарли был любимым мужем, отцом и дедушкой, а в составе The Rolling Stones был одним из величайших барабанщиков своего поколения", — указал Доэрти.
В начале августа представитель музыканта заявлял, что Уоттс перенёс некую медицинскую процедуру, из-за чего пропустит осеннее турне коллектива по Соединённым Штатам.
Ранее Лайф сообщал о смерти американского актёра-великана Игоря Вовковинского. Рост мужчины, которому было 38 лет, составлял 234,5 см, он был занесён в Книгу рекордов Гиннесса.
Комментариев: 0