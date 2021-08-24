Медведев призвал поставить точку в вопросе газификации в России

У жителей РФ должны быть не худшие условия газоснабжения, чем у граждан соседних стран. В вопросе газификации необходимо поставить точку, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе съезда партии.

"Одна из идей, которую сейчас обозначил Владимир Владимирович Путин, — это идея про газификацию до дома, до забора, как он сказал. Действительно, в этой теме мы должны поставить точку так, чтобы граждане нашей страны имели не худшие условия газоснабжения по сравнению с нашими соседями", — сказал Медведев.