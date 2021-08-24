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    Медведев призвал поставить точку в вопросе газификации в России

    Согласно закону о бесплатном доведении газа до участков, комплексный договор люди будут заключать по принципу "единого окна", что сократит сроки работ.

    24 августа, 16:23
    <p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

    Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

    У жителей РФ должны быть не худшие условия газоснабжения, чем у граждан соседних стран. В вопросе газификации необходимо поставить точку, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе съезда партии.

    "Одна из идей, которую сейчас обозначил Владимир Владимирович Путин, — это идея про газификацию до дома, до забора, как он сказал. Действительно, в этой теме мы должны поставить точку так, чтобы граждане нашей страны имели не худшие условия газоснабжения по сравнению с нашими соседями", — сказал Медведев.

    Медведев: Инициативы Путина на съезде "Единой России" интегрируют в программу партии

    Медведев: Инициативы Путина на съезде "Единой России" интегрируют в программу партии

    Ранее, 11 июня текущего года, лидер России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении россиян к газу. До 2030-го газификация страны должна быть завершена, достигнув максимально возможных технически 82,9%. Первый этап газификации будет проведён до 2023 года, а второй — до 2030 года.

    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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