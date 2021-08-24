Пластиковый щит вместо шлагбаума: Лайф показывает заблокированную талибами дорогу в аэропорт Кабула
Местные жители утверждают, что сама воздушная гавань по-прежнему находится под контролем Соединённых Штатов и без разрешения американцев туда никак не попасть.
Житель Кабула рассказал Лайфу о заблокированной талибами дороге в аэропорт. Видео © LIFE, соцсети
Представители радикального движения "Талибан"* перекрыли дорогу к аэропорту Кабула и пускают туда только иностранцев. Об этом Лайфу рассказал местный житель.
"Да, талибы у ворот аэропорта, они перекрыли дорогу. Никто не может войти в аэропорт без разрешения США", — сказал мужчина.
Он заметил, что воздушная гавань находится под контролем американцев. Кроме того, там регулярно приземляются самолёты США, но что происходит в аэропорту, никто не знает. На кадрах можно заметить, что американские солдаты внутри установили собственный пропускной контроль, роль шлагбаума играет пластиковый щит.
Ранее талибы назвали красную черту для вывода войск США из Афганистана — 31 августа. В Пентагоне пообещали завершить эвакуацию к этому числу. Людей будут вывозить бортами нескольких авиакомпаний, в оборонном ведомстве заверили в намерении вернуть на родину "максимальное число людей". Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились о совместной работе по этому вопросу.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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