Житель Кабула рассказал Лайфу о заблокированной талибами дороге в аэропорт. Видео © LIFE, соцсети

Представители радикального движения "Талибан"* перекрыли дорогу к аэропорту Кабула и пускают туда только иностранцев. Об этом Лайфу рассказал местный житель.

"Да, талибы у ворот аэропорта, они перекрыли дорогу. Никто не может войти в аэропорт без разрешения США", — сказал мужчина.

Он заметил, что воздушная гавань находится под контролем американцев. Кроме того, там регулярно приземляются самолёты США, но что происходит в аэропорту, никто не знает. На кадрах можно заметить, что американские солдаты внутри установили собственный пропускной контроль, роль шлагбаума играет пластиковый щит.