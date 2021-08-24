Проценко: Принуждение дискредитирует саму идею вакцинации

Кампания по вакцинации от коронавируса не должна сопровождаться принуждением. Об этом заявил главврач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, выступая на втором этапе съезда "Единой России". Медик, как уже рассказывал Лайф, входит в пятёрку списка партии на выборах в Госдуму.

"Те перегибы на местах, которые есть и которые периодически звучат, когда руководители заставляют вакцинироваться, они, мне кажется, дискредитируют саму идею вакцинации", — заявил Проценко.

Главврач отметил, что России необходимы не только технологии, которые позволяют быстро создавать вакцины против коронавируса, но и "серьёзная просветительская работа с использованием федеральных телеканалов".

"Спасать людей мы можем только осознанно, а не угрозами", — указал он.