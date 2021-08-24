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    Проценко: Принуждение дискредитирует саму идею вакцинации

    По словам главврача больницы в Коммунарке, спасать людей можно "только осознанно, а не угрозами".

    24 августа, 16:09

    Фото © ТАСС / Воскресенский Михаил

    Кампания по вакцинации от коронавируса не должна сопровождаться принуждением. Об этом заявил главврач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, выступая на втором этапе съезда "Единой России". Медик, как уже рассказывал Лайф, входит в пятёрку списка партии на выборах в Госдуму.

    "Те перегибы на местах, которые есть и которые периодически звучат, когда руководители заставляют вакцинироваться, они, мне кажется, дискредитируют саму идею вакцинации",  заявил Проценко.

    Главврач отметил, что России необходимы не только технологии, которые позволяют быстро создавать вакцины против коронавируса, но и "серьёзная просветительская работа с использованием федеральных телеканалов".

    "Спасать людей мы можем только осознанно, а не угрозами", — указал он.

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    Ранее президент Владимир Путин на том же съезде заявил, что давление в вопросе вакцинации от ковида недопустимо.

    Глава государства уже неоднократно заявлял, что в вопросах вакцинации нельзя "запугивать", а вместо этого необходимо разъяснять, как работает препарат. Президент выступил против того, чтобы вакцинация превратилась в "кампанию навязывания".

    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина

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