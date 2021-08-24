Талибы не подтвердили слухи о тайной встрече с директором ЦРУ

Представитель радикального движения "Талибан"* Забихулла Муджахид не подтвердил информацию о встрече главы политофиса организации Абдулы Гани Барадара с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом. Об этом сообщает телеканал Shamshad News.

"Встреча между муллой Барадаром и главой ЦРУ на данный момент не может быть подтверждена", — заявил Муджахид.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников заявила о тайной встрече в Кабуле директора ЦРУ и главы политофиса талибов. Отмечалось, что в американском разведывательном ведомстве от комментариев отказались, но, скорее всего, на переговорах обсуждался вопрос продления вывода войск США из Афганистана.

Вместе с тем президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Однако наблюдение за развитием ситуации продолжается, также ведутся активные взаимодействия с союзниками по ОДКБ, отметил глава государства.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.