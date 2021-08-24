Талибы не подтвердили слухи о тайной встрече с директором ЦРУ
Американская сторона также не прокомментировала данную информацию. Судя по данным СМИ, на переговорах обсуждался вопрос продления вывода войск США из Афганистана.
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Представитель радикального движения "Талибан"* Забихулла Муджахид не подтвердил информацию о встрече главы политофиса организации Абдулы Гани Барадара с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом. Об этом сообщает телеканал Shamshad News.
"Встреча между муллой Барадаром и главой ЦРУ на данный момент не может быть подтверждена", — заявил Муджахид.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников заявила о тайной встрече в Кабуле директора ЦРУ и главы политофиса талибов. Отмечалось, что в американском разведывательном ведомстве от комментариев отказались, но, скорее всего, на переговорах обсуждался вопрос продления вывода войск США из Афганистана.
Вместе с тем президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Однако наблюдение за развитием ситуации продолжается, также ведутся активные взаимодействия с союзниками по ОДКБ, отметил глава государства.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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