Медведев: Инициативы Путина на съезде "Единой России" интегрируют в программу партии
Председатель партии предложил поручить программной комиссии доработать документ с учётом озвученных сегодня очень важных и масштабных идей.
Фото © ТАСС / Сысоев Григорий
Инициативы, которые сегодня в ходе съезда "Единой России" озвучил президент РФ Владимир Путин, интегрируют в предвыборную программу единороссов. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Мы долго и тщательно работали над программой, в основу было положено апрельское послание президента Федеральному собранию, только что глава государства выступил с пакетом новых и очень важных масштабных идей. Вне всякого сомнения, эти идеи должны быть включены в программу", — подчеркнул Медведев.
Он предложил поручить программной комиссии доработать документ, приняв на съезде программу в целом, и интегрировать туда новые предложения президента.
Сегодня, 24 августа, в ходе выступления на съезде ЕР президент, помимо прочего, предложил распространить выплату в 15 тысяч рублей на правоохранителей и курсантов, а также установить её размер вне зависимости от звёзд на погонах. Кроме того, глава государства предложил ещё на год продлить запрет на проверки малого бизнеса, анонсировал новую программу расселения аварийного жилья и поручил защитить "школьные" выплаты от автоматического списания в счёт долгов.
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