Медведев: Инициативы Путина на съезде "Единой России" интегрируют в программу партии

Инициативы, которые сегодня в ходе съезда "Единой России" озвучил президент РФ Владимир Путин, интегрируют в предвыборную программу единороссов. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

"Мы долго и тщательно работали над программой, в основу было положено апрельское послание президента Федеральному собранию, только что глава государства выступил с пакетом новых и очень важных масштабных идей. Вне всякого сомнения, эти идеи должны быть включены в программу", — подчеркнул Медведев.