Путин рассказал, в чём заключается долг "Единой России" перед народом

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде "Единой России" заявил, что надёжная защита суверенитета нашей страны, а также объединение общества для достижения созидательных целей являются долгом партии.

Глава государства отметил, что ЕР идёт на выборы, чтобы продолжить работу над реализацией общенациональной повестки развития. В частности, речь идёт о "сбережении" российского народа, а также о создании возможности для самореализации каждого гражданина нашей страны, подчеркнул Путин.

"Наш общий долг — надёжно защитить суверенитет России, объединить общество для достижения созидательных целей, ответить на масштабные вызовы и уверенно двигаться вперёд", — добавил российский лидер.

А ранее Лайф сообщал, что программу "Единой России" для выборов в Госдуму в 2021 году было решено сделать "народной". Каждый житель страны из любого региона может предложить свои корректировки и идеи для неё. Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, срез не только региональный, но и муниципальный, чтобы "каждый житель увидел в этой программе себя".