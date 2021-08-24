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    Путин рассказал, в чём заключается долг "Единой России" перед народом

    Глава государства отметил, что партия идёт на выборы, чтобы продолжить работу над реализацией общенациональной повестки развития.

    24 августа, 15:47
    <p>Фото © <a href="https://er.ru/multimedia/photo/razdelenie-klyuchej-blokchejna-elektronnogo-predvaritelnogo-golosovaniya-edinoj-rossii#modal-slider-commission" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт "Единой России"</a></p>

    Фото © Сайт "Единой России"

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде "Единой России" заявил, что надёжная защита суверенитета нашей страны, а также объединение общества для достижения созидательных целей являются долгом партии.

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    Глава государства отметил, что ЕР идёт на выборы, чтобы продолжить работу над реализацией общенациональной повестки развития. В частности, речь идёт о "сбережении" российского народа, а также о создании возможности для самореализации каждого гражданина нашей страны, подчеркнул Путин.

    "Наш общий долг — надёжно защитить суверенитет России, объединить общество для достижения созидательных целей, ответить на масштабные вызовы и уверенно двигаться вперёд", — добавил российский лидер.

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    А ранее Лайф сообщал, что программу "Единой России" для выборов в Госдуму в 2021 году было решено сделать "народной". Каждый житель страны из любого региона может предложить свои корректировки и идеи для неё. Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, срез не только региональный, но и муниципальный, чтобы "каждый житель увидел в этой программе себя".

    Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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