Дмитрий Медведев: Победа "Единой России" будет зависеть не только от ярких кандидатов

Программа "Единой России", с которой единороссы пойдут на сентябрьские выборы в Госдуму, станет руководством к действию для всех представителей партии на ближайшие годы. Об этом заявил во вторник председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая на открытии второго этапа предвыборного съезда единороссов.

"Победа "Единой России" будет зависеть не только от ярких кандидатов. Это во многом — предвыборная программа, понятная и близкая гражданам. С учетом её народного характера её смогут контролировать все граждане страны — это повышает её ценность", — отметил он.

По словам Медведева, народная программа "Единой России" определяет стратегию развития страны на ближайшие пять лет. В ней есть конкретный набор действий, выверенных партией, правительством, экспертами и гражданами страны.

"Нам не стыдно смотреть в глаза людям, поскольку документ, который действовал в предыдущие пять лет, в целом выполнен. Только что эта работа получила высочайшую оценку из уст президента. В том числе этого удалось добиться потому, что мы постоянно контролировали её", — добавил политик.