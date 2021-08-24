Дмитрий Медведев: Победа "Единой России" будет зависеть не только от ярких кандидатов
Председатель партии уверен, что залогом успеха единороссов на выборах станет их народная программа, выполнение которой смогут контролировать все граждане страны.
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Программа "Единой России", с которой единороссы пойдут на сентябрьские выборы в Госдуму, станет руководством к действию для всех представителей партии на ближайшие годы. Об этом заявил во вторник председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая на открытии второго этапа предвыборного съезда единороссов.
"Победа "Единой России" будет зависеть не только от ярких кандидатов. Это во многом — предвыборная программа, понятная и близкая гражданам. С учетом её народного характера её смогут контролировать все граждане страны — это повышает её ценность", — отметил он.
По словам Медведева, народная программа "Единой России" определяет стратегию развития страны на ближайшие пять лет. В ней есть конкретный набор действий, выверенных партией, правительством, экспертами и гражданами страны.
"Нам не стыдно смотреть в глаза людям, поскольку документ, который действовал в предыдущие пять лет, в целом выполнен. Только что эта работа получила высочайшую оценку из уст президента. В том числе этого удалось добиться потому, что мы постоянно контролировали её", — добавил политик.
Лайф уже сообщал, что программу "Единой России" для выборов в Госдуму в 2021 году было решено сделать "народной". Каждый житель страны из любого региона может предложить свои корректировки и идеи для неё. Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, срез не только региональный, но и муниципальный, чтобы "каждый житель увидел в этой программе себя".
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