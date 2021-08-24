НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    "Локомотив" может усилиться футболистом "Челси"

    Ранее в ходе летнего трансферного окна железнодорожники пополнились Максимом Ненаховым, Кириллом Зиновичем, Тином Едваем, Наиром Тикнизяном и Алексисом Бека Бека.

    24 августа, 15:23
    <p>Фото © "Челси"</p>

    Фото © "Челси"

    Полузащитник лондонского "Челси" Фаустино Анджорин может перейти в московский "Локомотив". Об этом сообщает Eurostavka.

    По информации издания, в четверг, 26 августа, 19-летний футболист приедет в Москву на просмотр. Пока не известно, рассчитывает ли "Локомотив" приобрести Анджорина или речь пойдёт об аренде.

    Хавбек преимущественно выступает за молодёжную команду "Челси". За главную команду лондонского клуба он провёл пять матчей. Во встрече группового турнира Лиги чемпионов прошлого сезоне против "Краснодара" (1:1) Анджорин вышел на поле в стартовом составе.

    "Не преследовали цели оскорбить": В "Локомотиве" объяснили скандальный твит с троллингом Крыховяка

    "Не преследовали цели оскорбить": В "Локомотиве" объяснили скандальный твит с троллингом Крыховяка

    Рыночная стоимость британского футболиста оценивается в 2,3 миллиона евро. Его контракт с "Челси" рассчитан до 30 июня 2025 года.

    В ходе летнего трансферного окна "Локомотив" уже приобрёл пятерых новичков. Команду пополнили защитники Максим Ненахов, Тин Едвай и Алексис Бека Бека, а также хавбеки Кирилл Зинович и Наир Тикнизян.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Суд отказался удовлетворить иск акционера "Спартака" к клубу и его бывшему гендиректору Газизову

      сегодня в 16:05

      "Локомотив" подписал контракт с футболистом олимпийской сборной Франции

      вчера в 16:47

      "Вы проделали фантастическую работу": Спасшие футболиста Эриксена медики получат премию президента УЕФА

      сегодня в 15:32
      Life

      Шойгу: Талибам досталось огромное количество оружия, одних ПЗРК — больше сотни

      сегодня в 16:36

      Санитарку частного дома престарелых в Реутове задержали по делу об избиении постояльца

      сегодня в 16:33

      Новости партнеров

      Layer 1