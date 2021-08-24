"Локомотив" может усилиться футболистом "Челси"
Ранее в ходе летнего трансферного окна железнодорожники пополнились Максимом Ненаховым, Кириллом Зиновичем, Тином Едваем, Наиром Тикнизяном и Алексисом Бека Бека.
Фото © "Челси"
Полузащитник лондонского "Челси" Фаустино Анджорин может перейти в московский "Локомотив". Об этом сообщает Eurostavka.
По информации издания, в четверг, 26 августа, 19-летний футболист приедет в Москву на просмотр. Пока не известно, рассчитывает ли "Локомотив" приобрести Анджорина или речь пойдёт об аренде.
Хавбек преимущественно выступает за молодёжную команду "Челси". За главную команду лондонского клуба он провёл пять матчей. Во встрече группового турнира Лиги чемпионов прошлого сезоне против "Краснодара" (1:1) Анджорин вышел на поле в стартовом составе.
Рыночная стоимость британского футболиста оценивается в 2,3 миллиона евро. Его контракт с "Челси" рассчитан до 30 июня 2025 года.
В ходе летнего трансферного окна "Локомотив" уже приобрёл пятерых новичков. Команду пополнили защитники Максим Ненахов, Тин Едвай и Алексис Бека Бека, а также хавбеки Кирилл Зинович и Наир Тикнизян.
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