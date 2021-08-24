В Ярославской области в детском лагере работал персонал с ковидом

В детском лагере "Орлёнок" в Переславле-Залесском четверо сотрудников, заражённых ковидом, в период с 11 по 17 июля контактировали с 115 школьниками. Их допустили к работе, не дождавшись результатов ПЦР-исследований. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ярославской области.

"Установлено, что данные сотрудники были допущены к работе с детьми до получения результатов лабораторных исследований и в период с 11 по 17 июля текущего года осуществляли контакт с 115 детьми и 15 сотрудниками МУ Центр "Орлёнок", — говорится в релизе.

Отмечается, что следственные органы начали доследственную проверку по факту допуска заражённых ковидом сотрудников к работе с детьми. Все детали произошедшего выясняются, по результатам проверки будут приняты процессуальные решения.