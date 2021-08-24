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    В Ярославской области в детском лагере работал персонал с ковидом

    Отмечается, что заражённые инфекцией были допущены к взаимодействию с несовершеннолетними до получения результатов лабораторных исследований. Следственные органы проводят проверку.

    24 августа, 15:19
    <p>Фото © ТАСС / Игорь Онучин</p>

    Фото © ТАСС / Игорь Онучин

    В детском лагере "Орлёнок" в Переславле-Залесском четверо сотрудников, заражённых ковидом, в период с 11 по 17 июля контактировали с 115 школьниками. Их допустили к работе, не дождавшись результатов ПЦР-исследований. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ярославской области.

    "Установлено, что данные сотрудники были допущены к работе с детьми до получения результатов лабораторных исследований и в период с 11 по 17 июля текущего года осуществляли контакт с 115 детьми и 15 сотрудниками МУ Центр "Орлёнок", — говорится в релизе.

    Отмечается, что следственные органы начали доследственную проверку по факту допуска заражённых ковидом сотрудников к работе с детьми. Все детали произошедшего выясняются, по результатам проверки будут приняты процессуальные решения.

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    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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