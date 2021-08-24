Путин анонсировал индексацию пенсий в 2022 году на уровне выше инфляции
Президент также попросил депутатов Госдумы заложить в бюджете средства для индексации довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
Фото © ТАСС / Певцова Валентина
В 2022 году индексация пенсий произойдёт на уровне выше инфляции — так же, как и ежегодно. Об этом в ходе второго этапа съезда "Единой России" заявил президент РФ Владимир Путин.
"На будущий год мы предусмотрим индексацию пенсий выше инфляции, именно так, как мы делаем это ежегодно, как договорились несколько лет назад", — отметил глава государства.
Кроме того, президент попросил депутатов Госдумы заложить в бюджете средства для индексации довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в 2022–2023 годах также выше инфляции.
Кроме того, в сентябре 2021 года все российские пенсионеры получат единовременную выплату в десять тысяч рублей. С таким предложением ранее выступил президент РФ. Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране.
Комментариев: 0