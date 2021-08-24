Путин анонсировал индексацию пенсий в 2022 году на уровне выше инфляции

В 2022 году индексация пенсий произойдёт на уровне выше инфляции — так же, как и ежегодно. Об этом в ходе второго этапа съезда "Единой России" заявил президент РФ Владимир Путин.

"На будущий год мы предусмотрим индексацию пенсий выше инфляции, именно так, как мы делаем это ежегодно, как договорились несколько лет назад", — отметил глава государства.