Медицинская бригада стадиона в Копенгагене, а также футболист Симон Кьер получат награду президента УЕФА за спасение игрока сборной Дании Кристина Эриксена во время матча Евро-2020 против Финляндии. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

"В этом году награда президента УЕФА выходит за рамки футбола. Она служит важным и вечным напоминанием о ценности жизни и позволяет с предельной чёткостью взглянуть на всё со стороны", — отметил глава УЕФА Александр Чеферин.

В частности, награду получат: Могенс Кройцфельдт (руководитель медицинской службы), Фредерик Фленстед (медицинский менеджер стадиона), Андерс Боэсен ﻿(врач скорой помощи) Педер Эрсгор (врач), представители медслужбы УЕФА: Йенс Кляйнефельд,

Валентин Великов; представители датской сборной: Мортен Скьольдагер (физиотерапевт сборной), Мортен Боэсен (врач сборной) и капитан команды Симон Кьер.

"Хотел бы поблагодарить Мортена [Скьольдагера], Мортена [Боэсена] и медиков, которые помогали 12 июня на "Паркене". Вы проделали фантастическую работу и спасли мою жизнь. Также очень благодарю моего друга и капитана Симона и партнёров по датской сборной за поддержку 12 июня и после", — отметил сам Эриксен.