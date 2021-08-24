"Вы проделали фантастическую работу": Спасшие футболиста Эриксена медики получат премию президента УЕФА
Сам футболист поблагодарил своих партнёров по команде и всех болельщиков за поддержу и послания его семье.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Медицинская бригада стадиона в Копенгагене, а также футболист Симон Кьер получат награду президента УЕФА за спасение игрока сборной Дании Кристина Эриксена во время матча Евро-2020 против Финляндии. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.
"В этом году награда президента УЕФА выходит за рамки футбола. Она служит важным и вечным напоминанием о ценности жизни и позволяет с предельной чёткостью взглянуть на всё со стороны", — отметил глава УЕФА Александр Чеферин.
В частности, награду получат: Могенс Кройцфельдт (руководитель медицинской службы), Фредерик Фленстед (медицинский менеджер стадиона), Андерс Боэсен (врач скорой помощи) Педер Эрсгор (врач), представители медслужбы УЕФА: Йенс Кляйнефельд,
Валентин Великов; представители датской сборной: Мортен Скьольдагер (физиотерапевт сборной), Мортен Боэсен (врач сборной) и капитан команды Симон Кьер.
"Хотел бы поблагодарить Мортена [Скьольдагера], Мортена [Боэсена] и медиков, которые помогали 12 июня на "Паркене". Вы проделали фантастическую работу и спасли мою жизнь. Также очень благодарю моего друга и капитана Симона и партнёров по датской сборной за поддержку 12 июня и после", — отметил сам Эриксен.
В свою очередь представители медицинской бригады отметили, что они просто спешили выполнить свою работу и делали то, чему их регулярно обучали.
Эриксен упал без сознания во время матча с финнами 12 июня. В концовке первого тайма 29-летний хавбек рухнул на газон и не смог подняться. Игрока доставили в больницу, где его состояние улучшилось. Позднее врачи сообщили, что датчанин перенёс остановку сердца. Матч был приостановлен, но позже его возобновили. Встреча на копенгагенском стадионе "Паркен" завершилась со счётом 1:0 в пользу Финляндии.
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