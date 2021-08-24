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    Путин заявил о необходимости появления в Госдуме новых людей

    При этом в деятельности нижней палаты парламента должны участвовать грамотные, ответственные и опытные люди, уточнил глава государства.

    24 августа, 15:31
    <p>Фото © Сайт Госдумы</p>

    Фото © Сайт Госдумы

    В Госдуме должны появляться новые лица, однако также важно сохранять преемственность. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе съезда "Единой России".

    "В парламенте должны трудиться грамотные, ответственные, опытные люди. Должна сохраняться преемственность законодательной деятельности", — сказал глава государства.

    Новое поколение депутатов должно появляться, заявлять о себе и быть поддержано, заметил президент страны.

    Путин объяснил, почему программу "Единой России" можно назвать народной

    Путин объяснил, почему программу "Единой России" можно назвать народной

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что партия "Единая Россия" меняется и растёт вместе со страной, а внутри партии появляются новые лица, и их немало. Также представитель Кремля подчеркнул, что Путин остаётся лидером партии и поддерживает её.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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