Путин заявил о необходимости появления в Госдуме новых людей

При этом в деятельности нижней палаты парламента должны участвовать грамотные, ответственные и опытные люди, уточнил глава государства.

В Госдуме должны появляться новые лица, однако также важно сохранять преемственность. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе съезда "Единой России".

"В парламенте должны трудиться грамотные, ответственные, опытные люди. Должна сохраняться преемственность законодательной деятельности", — сказал глава государства.

Новое поколение депутатов должно появляться, заявлять о себе и быть поддержано, заметил президент страны.