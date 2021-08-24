Путин заявил о необходимости появления в Госдуме новых людей
При этом в деятельности нижней палаты парламента должны участвовать грамотные, ответственные и опытные люди, уточнил глава государства.
Фото © Сайт Госдумы
В Госдуме должны появляться новые лица, однако также важно сохранять преемственность. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе съезда "Единой России".
"В парламенте должны трудиться грамотные, ответственные, опытные люди. Должна сохраняться преемственность законодательной деятельности", — сказал глава государства.
Новое поколение депутатов должно появляться, заявлять о себе и быть поддержано, заметил президент страны.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что партия "Единая Россия" меняется и растёт вместе со страной, а внутри партии появляются новые лица, и их немало. Также представитель Кремля подчеркнул, что Путин остаётся лидером партии и поддерживает её.
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