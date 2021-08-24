Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 августа 2021, 18:31

Путин заявил о необходимости появления в Госдуме новых людей

Фото © Сайт Госдумы

Фото © Сайт Госдумы

При этом в деятельности нижней палаты парламента должны участвовать грамотные, ответственные и опытные люди, уточнил глава государства.

В Госдуме должны появляться новые лица, однако также важно сохранять преемственность. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе съезда "Единой России".

"В парламенте должны трудиться грамотные, ответственные, опытные люди. Должна сохраняться преемственность законодательной деятельности", — сказал глава государства.

Новое поколение депутатов должно появляться, заявлять о себе и быть поддержано, заметил президент страны.

Путин объяснил, почему программу "Единой России" можно назвать народной
Путин объяснил, почему программу "Единой России" можно назвать народной

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что партия "Единая Россия" меняется и растёт вместе со страной, а внутри партии появляются новые лица, и их немало. Также представитель Кремля подчеркнул, что Путин остаётся лидером партии и поддерживает её.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar