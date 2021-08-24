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    "Это недопустимо!": Путин поручил защитить "школьные" выплаты от автоматического списания в счёт долгов

    Глава государства также призвал банки безусловно исполнить указы, касающиеся запрета на списание средств господдержки.

    24 августа, 15:24
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Единовременные выплаты на школьников в размере десяти тысяч рублей должны быть защищены от любых списаний за долги, это необходимо закрепить на законодательном уровне, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на съезде партии "Единая Россия".

    "Банки списывают в счёт погашения долгов средства социальной поддержки. Это недопустимо! Кстати говоря, указами президента предусмотрена защита от автоматического списания единовременных выплат. Однако в законе, в банковской практике и нормативной базе, это должным образом не отрегулировано", — подчеркнул глава государства.

    Выплату на детей-школьников можно будет получить только безналичным способом

    Выплату на детей-школьников можно будет получить только безналичным способом

    Путин также призвал банки безусловно исполнить указы президента, касающиеся запрета на списание средств господдержки в счёт погашения долгов.

    Ранее Лайф писал, что родители 17,4 миллиона детей получили единовременные "школьные" выплаты в первый день начислений — 2 августа. Средства будут поступать на каждого ребёнка в период с августа по декабрь 2021 года. Получить их сможет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от шести до 18 лет. Также получить пособие смогут инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет или их родители.

    Россиян предупредили о всплеске мошенничества со "школьными" выплатами

    Россиян предупредили о всплеске мошенничества со "школьными" выплатами

    Обратиться за выплатой можно с 15 июля до конца октября через портал госуслуг или любую клиентскую службу ПФР. Большинству родителей, оформляющих выплату на "Госуслугах", не придётся самостоятельно заполнять заявление: оно сформировано автоматически и направлено в личный кабинет.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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