Единовременные выплаты на школьников в размере десяти тысяч рублей должны быть защищены от любых списаний за долги, это необходимо закрепить на законодательном уровне, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на съезде партии "Единая Россия".

"Банки списывают в счёт погашения долгов средства социальной поддержки. Это недопустимо! Кстати говоря, указами президента предусмотрена защита от автоматического списания единовременных выплат. Однако в законе, в банковской практике и нормативной базе, это должным образом не отрегулировано", — подчеркнул глава государства.

Путин также призвал банки безусловно исполнить указы президента, касающиеся запрета на списание средств господдержки в счёт погашения долгов.

Ранее Лайф писал, что родители 17,4 миллиона детей получили единовременные "школьные" выплаты в первый день начислений — 2 августа. Средства будут поступать на каждого ребёнка в период с августа по декабрь 2021 года. Получить их сможет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от шести до 18 лет. Также получить пособие смогут инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет или их родители.