Путин: Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Афганистана
Однако наблюдение за развитием ситуации продолжается, также ведутся активные взаимодействия с союзниками по ОДКБ, отметил глава государства.
Фото © ТАСС / AP Photo / Rahmat Gul
Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Афганистана и тем более втягивать в конфликт вооружённые силы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши вооружённые силы в конфликт всех против всех. Там, по-моему, это и происходит. В конфликт, который длится уже несколько десятилетий", — сказал глава государства на съезде партии "Единая Россия".
При этом президент отметил, что РФ продолжает внимательно следить за ситуацией в южноазиатском государстве и активно взаимодействовать с союзниками по ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности).
А ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что семьи российских дипломатов были заранее эвакуированы из Афганистана. Между Кабулом и Москвой есть определённые договорённости об обеспечении безопасности наших соотечественников, подчеркнул он.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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