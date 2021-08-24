Бизнес-омбудсмен Титов предложил создать в России второй Пенсионный фонд

Эксперт Столыпинского клуба, бизнес-омбудсмен Борис Титов в ходе презентации концепции "ре-реформирования" пенсионной системы предложил создать Фонд старших поколений для выплат пенсий гражданам, родившимся до 1967 года и не перечислявшим в полном объёме страховые взносы.

"Пенсионеры стали беднее, несмотря на повышение пенсионного возраста. Пенсии теряют покупательную способность, их индексация отстаёт от инфляции", — приводит слова Титова РБК.

Как отмечает Институт экономического роста имени Столыпина, накопленная за последние десять лет инфляция сильно обогнала номинальный рост пенсий. Так, показатель замещения утрачиваемого заработка пенсией с 36,5% в 2011 году упал до 30,5% в прошлом году. Прогнозируется спад к 2024 году до 29,8%. Отмечается, что в соответствии с рекомендацией Международной организации труда (МОТ) коэффициент пенсий к зарплате должен составлять не менее 40%.

Эксперты заявляют, что нынешняя версия страховой системы пенсионного обеспечения не считается справедливой, поскольку человек, за которого работодатель платит максимальные страховые взносы, также обеспечивает ещё и двух–трёх работников из неформального сектора и льготников.

"Существует большое количество участников, которые не вносят или не полностью вносят платежи в пенсионную систему, и им пенсия накапливается за счёт взносов других", — объясняют специалисты.

Столыпинский клуб предлагает создать Фонд старших поколений (ФСП), который будет работать вместе с Пенсионным фондом России. Так, ФСП будет обеспечивать граждан, которые родились до 1967 года. Это связано с тем, что данная категория россиян уплачивала страховые взносы в пенсионную систему современной страны не полностью.

Эксперты предлагают наполнить ФСП за счёт дотаций государства, отчислений, сделанных или делающихся россиянами, родившимися после 1967 года, и специализированных поступлений в бюджет по примеру развитых стран — например, прогрессивной шкалы НДФЛ, налога на роскошь, части налога на прибыль, части акцизов на алкоголь и табак.

