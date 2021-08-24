На программу обновления авиапарка России направят 340 млрд рублей, заявил Путин

Программа обновления авиапарка России будет профинансирована правительством страны на 340 миллиардов рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

"В общей сложности на финансирование этой программы будет направлено 340 млрд рублей. Это солидные средства, деньги просчитаны, они есть, они в том числе поступят из ФНБ", — сказал глава государства в ходе съезда "Единой России".

По словам Путина, формирование программы завершено, она предусматривает наполнение авиапарка страны, включая малую санитарную авиацию, за счёт отечественных самолётов и вертолётов. Согласно закону кабмин вправе самостоятельно направить средства, однако значительная часть из них — федеральный бюджет. Окончательное решение будут принимать депутаты после формирования парламента, уточнил президент.