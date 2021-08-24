Суд отказался удовлетворить иск акционера "Спартака" к клубу и его бывшему гендиректору Газизову

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить требования АО "Капитальные активы" к московскому "Спартаку" и бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову.

В марте 2021 года организация, которой принадлежит 22% акций "Спартака", подала иск с требованием признать недействительным одно из решений совета директоров красно-белых. Речь идёт о наделении владельца клуба Леонида Федуна правом определять условия разрыва контракта с Газизовым по своему усмотрению.

В середине июня Октябрьский районный суд города Уфы обязал столичный клуб полностью выплатить Газизову выходное пособие в размере более 399 миллионов рублей. Подобные условия были указаны в дополнительном соглашении к контракту.

Ранее Федун заявил, что подписал дополнительное соглашение по контракту с Газизовым в связи с тем, что был введён в заблуждение.