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    Суд отказался удовлетворить иск акционера "Спартака" к клубу и его бывшему гендиректору Газизову

    Ранее "Спартак" обязали выплатить Газизову выходное пособие в размере более 399 миллионов рублей. Подобные условия были указаны в дополнительном соглашении к контракту.

    24 августа, 16:05
    <p>Фото © ФК "Спартак"</p>

    Фото © ФК "Спартак"

    Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить требования АО "Капитальные активы" к московскому "Спартаку" и бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову.

    В марте 2021 года организация, которой принадлежит 22% акций "Спартака", подала иск с требованием признать недействительным одно из решений совета директоров красно-белых. Речь идёт о наделении владельца клуба Леонида Федуна правом определять условия разрыва контракта с Газизовым по своему усмотрению.

    В середине июня Октябрьский районный суд города Уфы обязал столичный клуб полностью выплатить Газизову выходное пособие в размере более 399 миллионов рублей. Подобные условия были указаны в дополнительном соглашении к контракту.

    СМИ: "Спартак" согласовал контракт с бельгийским защитником

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    Ранее Федун заявил, что подписал дополнительное соглашение по контракту с Газизовым в связи с тем, что был введён в заблуждение.

    Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост генерального директора "Уфы".

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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