Движение по федеральной трассе Пермь — Екатеринбург, которое ранее было перекрыто недалеко от города Ревда в Свердловской области, возобновлено. Об этом сообщили в диспетчерской службе ФКУ "Уралуправтодор". Лайф побывал на месте событий и снял трассу и ближайшие леса с коптера. На кадрах видны большегрузы, следующие по дороге, и дым в воздухе.