Лайф публикует кадры с коптера: Движение по перекрытой из-за пожара трассе Пермь — Екатеринбург возобновили
Также снова открыта дорога, ведущая из столицы Урала в Шадринск и Курган. Для тушения огня были привлечены авиация и пожарные поезда.
В Свердловской области возобновили движение по перекрытой из-за пожара трассе Пермь — Екатеринбург. Видео © LIFE
Движение по федеральной трассе Пермь — Екатеринбург, которое ранее было перекрыто недалеко от города Ревда в Свердловской области, возобновлено. Об этом сообщили в диспетчерской службе ФКУ "Уралуправтодор". Лайф побывал на месте событий и снял трассу и ближайшие леса с коптера. На кадрах видны большегрузы, следующие по дороге, и дым в воздухе.
"Всё верно, открыли", — указали в пресс-службе Уралуправтодора.
Как пишет ТАСС, также было возобновлено движение по трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Как ранее сообщал Лайф, из-за лесного пожара было закрыто несколько километров трассы на участке с 318-го по 326-й. Для тушения огня была привлечена авиация и пожарные поезда.
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