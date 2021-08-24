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    Лайф публикует кадры с коптера: Движение по перекрытой из-за пожара трассе Пермь — Екатеринбург возобновили

    Также снова открыта дорога, ведущая из столицы Урала в Шадринск и Курган. Для тушения огня были привлечены авиация и пожарные поезда.

    24 августа, 16:09

    В Свердловской области возобновили движение по перекрытой из-за пожара трассе Пермь — Екатеринбург. Видео © LIFE

    Движение по федеральной трассе Пермь — Екатеринбург, которое ранее было перекрыто недалеко от города Ревда в Свердловской области, возобновлено. Об этом сообщили в диспетчерской службе ФКУ "Уралуправтодор". Лайф побывал на месте событий и снял трассу и ближайшие леса с коптера. На кадрах видны большегрузы, следующие по дороге, и дым в воздухе.

    "Всё верно, открыли", — указали в пресс-службе Уралуправтодора.

    В Свердловской области площадь лесных пожаров увеличилась до 240 га

    В Свердловской области площадь лесных пожаров увеличилась до 240 га

    Как пишет ТАСС, также было возобновлено движение по трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Как ранее сообщал Лайф, из-за лесного пожара было закрыто несколько километров трассы на участке с 318-го по 326-й. Для тушения огня была привлечена авиация и пожарные поезда.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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