"Единая Россия" будет выступать за ежегодное увеличение МРОТ
Этот пункт отражён в народной программе партии власти, с которой она идёт на выборы в Госдуму.
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"Единая Россия" будет выступать за ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на втором этапе съезда единороссов во вторник.
"Благополучие людей" — так назван первый большой раздел программы, — в этом смысл нашей социальной политики. Там был определён целый комплекс направлений работы. В частности, партия будет выступать за ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда", — проанонсировал он.
Ранее стало известно, что прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2022 году повысят до 13 026 рублей. Для пенсионеров прожиточный минимум в будущем году будет установлен на уровне 10 277 рублей, для несовершеннолетних — на уровне 11 592 рубля.
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