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    "Единая Россия" будет выступать за ежегодное увеличение МРОТ

    Этот пункт отражён в народной программе партии власти, с которой она идёт на выборы в Госдуму.

    24 августа, 16:15

    Фото © Pexels

    "Единая Россия" будет выступать за ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на втором этапе съезда единороссов во вторник.

    "Благополучие людей" — так назван первый большой раздел программы, — в этом смысл нашей социальной политики. Там был определён целый комплекс направлений работы. В частности, партия будет выступать за ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда", — проанонсировал он.

    Повышение МРОТ в 2022 году коснётся 4,7 млн работников в России

    Повышение МРОТ в 2022 году коснётся 4,7 млн работников в России

    Ранее стало известно, что прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2022 году повысят до 13 026 рублей. Для пенсионеров прожиточный минимум в будущем году будет установлен на уровне 10 277 рублей, для несовершеннолетних — на уровне 11 592 рубля.

    Авторы
    Алексей Берковиц
    Алексей Берковиц

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