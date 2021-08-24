"Единая Россия" будет выступать за ежегодное увеличение МРОТ

"Единая Россия" будет выступать за ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на втором этапе съезда единороссов во вторник.

"Благополучие людей" — так назван первый большой раздел программы, — в этом смысл нашей социальной политики. Там был определён целый комплекс направлений работы. В частности, партия будет выступать за ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда", — проанонсировал он.