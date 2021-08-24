Одна из главных угроз, которую представляет захватившее власть в Афганистане движение "Талбиан"*, связана с огромным количеством оружия, оказавшегося в распоряжении боевиков. Об этом заявил журналистам Лайфа министр обороны Сергей Шойгу в кулуарах съезда "Единой России".

Шойгу: Талибам досталось огромное количество оружия, одних ПЗРК — больше сотни. Видео © LIFE

"Это сотни стволов артиллерии, это сотни единиц бронетехники, это самолёты, это вертолёты. Я вам скажу, что только систем ПЗРК больше сотни", — пояснил министр.

Вторая угроза, по словам Шойгу, связана с наркотиками, поскольку 93% мирового героина родом из Афганистана.

"Мы ждали что с приходом туда альянса будет восстановлен какой-то контроль за этим, но плантации увеличились в сто раз", — резюмировал Шойгу.