Шойгу: Талибам досталось огромное количество оружия, одних ПЗРК — больше сотни
Оружие, наркотрафик и обстановку с беженцами министр обороны назвал в числе главных угроз для России на фоне ситуации с Афганистаном.
Одна из главных угроз, которую представляет захватившее власть в Афганистане движение "Талбиан"*, связана с огромным количеством оружия, оказавшегося в распоряжении боевиков. Об этом заявил журналистам Лайфа министр обороны Сергей Шойгу в кулуарах съезда "Единой России".
Шойгу: Талибам досталось огромное количество оружия, одних ПЗРК — больше сотни.
Видео © LIFE
"Это сотни стволов артиллерии, это сотни единиц бронетехники, это самолёты, это вертолёты. Я вам скажу, что только систем ПЗРК больше сотни", — пояснил министр.
Вторая угроза, по словам Шойгу, связана с наркотиками, поскольку 93% мирового героина родом из Афганистана.
"Мы ждали что с приходом туда альянса будет восстановлен какой-то контроль за этим, но плантации увеличились в сто раз", — резюмировал Шойгу.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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