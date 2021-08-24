Санитарку частного дома престарелых в Реутове задержали по делу об избиении постояльца

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 54-летней сотрудницы пансионата по уходу за пожилыми людьми в Реутове, которая подозревается в нанесении побоев постояльцу заведения. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области. Ведомство опубликовало кадры задержания женщины.

"По данным следствия, подозреваемая, являясь санитаркой специализированного дома по уходу за престарелыми, допускала в отношении подопечных, находящихся в данном учреждении, жестокое обращение, а также не осуществляла необходимого за ними ухода", — пишет пресс-служба.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий отметила, что в специализированном частном доме для престарелых допускалась жестокость при обращении с подопечными. В связи с произошедшим проводятся следственные действия для установления всех деталей случившегося, а также для закрепления доказательственной базы.

"К настоящему времени следователями проведён осмотр места происшествия, осуществляется допрос сотрудников пансионата, а также постояльцев заведения", — приводит ТАСС слова Врадий.