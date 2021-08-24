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    Санитарку частного дома престарелых в Реутове задержали по делу об избиении постояльца

    Женщину подозревают в жестоком обращении с пожилыми людьми. Проводятся проверки для закрепления доказательной базы и выяснения всех деталей произошедшего.

    24 августа, 16:33

    Скриншот видео © Следственный комитет Российской Федерации

    Следователи возбудили уголовное дело в отношении 54-летней сотрудницы пансионата по уходу за пожилыми людьми в Реутове, которая подозревается в нанесении побоев постояльцу заведения. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области. Ведомство опубликовало кадры задержания женщины.

    "По данным следствия, подозреваемая, являясь санитаркой специализированного дома по уходу за престарелыми, допускала в отношении подопечных, находящихся в данном учреждении, жестокое обращение, а также не осуществляла необходимого за ними ухода", — пишет пресс-служба.

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    Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий отметила, что в специализированном частном доме для престарелых допускалась жестокость при обращении с подопечными. В связи с произошедшим проводятся следственные действия для установления всех деталей случившегося, а также для закрепления доказательственной базы.

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    "К настоящему времени следователями проведён осмотр места происшествия, осуществляется допрос сотрудников пансионата, а также постояльцев заведения", — приводит ТАСС слова Врадий.

    Ранее стало известно, в Москве бывший ученик сжёг свою учительницу заживо. Отмечается, что погибшая преподавала ему игру на скрипке. Пострадал также брат убитой. Злоумышленник вместе с соучастником избили пенсионера, связали его и подожгли вместе с сестрой. Каким-то чудом мужчине удалось выжить.

    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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