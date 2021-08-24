Проценко опасается, что к пандемии коронавируса может присоединиться грипп. Видео © LIFE

Медики по-прежнему опасаются, что на пандемию коронавиурса может наложиться эпидемия гриппа. Об этом заявил журналистам главврач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко в кулуарах второго этапа съезда "Единой России". Медик, как уже рассказывал Лайф, входит в пятёрку списка партии на выборах в Госдуму.

"Опасения, что к коронавирусу добавится и грипп, они всегда есть, поэтому настороженность мы не теряем. Вакцинация от ковида, вакцинация от гриппа, соблюдение социальной дистанции, масочный режим — все эти меры сохраняют свою актуальность", — предупредил он.

Ранее в ходе того же съезда Проценко заявил, что кампания по вакцинации от коронавируса не должна сопровождаться принуждением. По словам главврача больницы в Коммунарке, спасать людей можно "только осознанно, а не угрозами".