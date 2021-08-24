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    Проценко опасается, что к пандемии коронавируса может присоединиться грипп

    По словам главврача больницы в Коммунарке, вакцинация, соблюдение социальной дистанции и масочный режим не теряют своей актуальности.

    24 августа, 16:59

    Проценко опасается, что к пандемии коронавируса может присоединиться грипп.

    Видео © LIFE

    Медики по-прежнему опасаются, что на пандемию коронавиурса может наложиться эпидемия гриппа. Об этом заявил журналистам главврач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко в кулуарах второго этапа съезда "Единой России". Медик, как уже рассказывал Лайф, входит в пятёрку списка партии на выборах в Госдуму.

    "Опасения, что к коронавирусу добавится и грипп, они всегда есть, поэтому настороженность мы не теряем. Вакцинация от ковида, вакцинация от гриппа, соблюдение социальной дистанции, масочный режим — все эти меры сохраняют свою актуальность", — предупредил он.

    Проценко: Принуждение дискредитирует саму идею вакцинации

    Проценко: Принуждение дискредитирует саму идею вакцинации

    Ранее в ходе того же съезда Проценко заявил, что кампания по вакцинации от коронавируса не должна сопровождаться принуждением. По словам главврача больницы в Коммунарке, спасать людей можно "только осознанно, а не угрозами".

    Напомним, что в России впервые с 23 июня выявили менее 19 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки. Количество новых заболевших составило 18 833.

    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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