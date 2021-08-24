Вице-премьер Абрамченко назвала основную причину разлива нефти под Новороссийском

"То, что случилось, в качестве основной причины на этом объекте было связано с многолетней эксплуатацией без капитальных ремонтов данных сооружений", — сказала она.

Подрядчик, по её словам, сменился в этом году, а предыдущий совершенно не вкладывался в проект. Масштабы ущерба сейчас подсчитываются, специалисты Росприроднадзора оценивают, сколько нефтепродуктов попало в Чёрное море и сколько собрали в виде смесей, уточнила Абрамченко. Кроме того, после случившегося организована проверка всех портов, которую должны провести в течение месяца.