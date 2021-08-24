Вице-премьер Абрамченко назвала основную причину разлива нефти под Новороссийском

Масштабы ущерба сейчас подсчитываются, а специалисты Росприроднадзора оценивают, сколько нефтепродуктов попало в Чёрное море.

Разлив нефти в районе Новороссийска связан с отсутствием капитального ремонта на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"То, что случилось, в качестве основной причины на этом объекте было связано с многолетней эксплуатацией без капитальных ремонтов данных сооружений", — сказала она.