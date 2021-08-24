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Регион
Опубликовано 24 августа 2021, 19:53

Вице-премьер Абрамченко назвала основную причину разлива нефти под Новороссийском

Скриншот видео © LIFE

Скриншот видео © LIFE

Масштабы ущерба сейчас подсчитываются, а специалисты Росприроднадзора оценивают, сколько нефтепродуктов попало в Чёрное море.

Разлив нефти в районе Новороссийска связан с отсутствием капитального ремонта на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"То, что случилось, в качестве основной причины на этом объекте было связано с многолетней эксплуатацией без капитальных ремонтов данных сооружений", — сказала она.

Подрядчик, по её словам, сменился в этом году, а предыдущий совершенно не вкладывался в проект. Масштабы ущерба сейчас подсчитываются, специалисты Росприроднадзора оценивают, сколько нефтепродуктов попало в Чёрное море и сколько собрали в виде смесей, уточнила Абрамченко. Кроме того, после случившегося организована проверка всех портов, которую должны провести в течение месяца.

Спутники не обнаружили нефтяное пятно в Чёрном море около Новороссийска
Спутники не обнаружили нефтяное пятно в Чёрном море около Новороссийска

Напомним, в начале августа появилась информация о том, что под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Первоначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила всего 200 квадратных метров, однако позже океанологи, ссылаясь на снимки со спутника, заявили, что масштабы катастрофы в 400 раз больше заявленных. Фонд дикой природы предрёк миллиардные иски из-за разлива нефти в Чёрном море. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Вместе с тем глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что снимки со спутника не являются доказательством большого объёма разлива. Владелец греческого танкера отрицает причастность к разливу нефти под Новороссийском.

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Артур Лапсаков
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