Путин подписал указ об учреждении нового почётного знака "За успехи в труде"
Ежегодно его будут вручать не более чем пяти коллективам предприятий, организаций и учреждений за высокие достижения.
Фото © Kremlin.ru
В России учреждён новый почётный знак "За успехи в труде". Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: учредить почётный знак РФ "За успехи в труде", — сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Новый знак выполнен из ювелирной латуни с серебрением, золочением и покрытием горячей эмалью. Награда сделана в форме венка из лавровой и дубовой ветвей серебристого цвета. Перекрещивающиеся концы ветвей внизу по центру перевязаны лентой серебристого цвета, а по центру венка располагается изображение герба на фоне российского триколора. Над гербом — лента с надписью "За успехи в труде". В нижней части венка — лента золотистого цвета с надписью "От президента Российской Федерации".
Награда будет вручаться коллективам предприятий, организаций и учреждений за высокие достижения в области промышленного и сельскохозяйственного производства, экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, а также за иные заслуги перед государством за последние пять лет перед внесением представления о награждении. Ежегодно его смогут получить не более пяти коллективов.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин учредил новые орден и медаль за заслуги в области культуры. Ими будут награждать за активное участие в творческой деятельности российских организаций культуры и искусства.
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