Путин подписал указ об учреждении нового почётного знака "За успехи в труде"

В России учреждён новый почётный знак "За успехи в труде". Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: учредить почётный знак РФ "За успехи в труде", — сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый знак выполнен из ювелирной латуни с серебрением, золочением и покрытием горячей эмалью. Награда сделана в форме венка из лавровой и дубовой ветвей серебристого цвета. Перекрещивающиеся концы ветвей внизу по центру перевязаны лентой серебристого цвета, а по центру венка располагается изображение герба на фоне российского триколора. Над гербом — лента с надписью "За успехи в труде". В нижней части венка — лента золотистого цвета с надписью "От президента Российской Федерации".

Награда будет вручаться коллективам предприятий, организаций и учреждений за высокие достижения в области промышленного и сельскохозяйственного производства, экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, а также за иные заслуги перед государством за последние пять лет перед внесением представления о награждении. Ежегодно его смогут получить не более пяти коллективов.