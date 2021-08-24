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    Путин подписал указ об учреждении нового почётного знака "За успехи в труде"

    Ежегодно его будут вручать не более чем пяти коллективам предприятий, организаций и учреждений за высокие достижения.

    24 августа, 17:04
    <p>Фото © Kremlin.ru</p>

    Фото © Kremlin.ru

    В России учреждён новый почётный знак "За успехи в труде". Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    "В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: учредить почётный знак РФ "За успехи в труде", — сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

    Фото © Официальный интернет-портал правовой информации

    Фото © Официальный интернет-портал правовой информации

    Путин наградил орденом худрука Кремлёвского дворца Петра Шаболтая

    Путин наградил орденом худрука Кремлёвского дворца Петра Шаболтая

    Новый знак выполнен из ювелирной латуни с серебрением, золочением и покрытием горячей эмалью. Награда сделана в форме венка из лавровой и дубовой ветвей серебристого цвета. Перекрещивающиеся концы ветвей внизу по центру перевязаны лентой серебристого цвета, а по центру венка располагается изображение герба на фоне российского триколора. Над гербом — лента с надписью "За успехи в труде". В нижней части венка — лента золотистого цвета с надписью "От президента Российской Федерации".

    Награда будет вручаться коллективам предприятий, организаций и учреждений за высокие достижения в области промышленного и сельскохозяйственного производства, экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, а также за иные заслуги перед государством за последние пять лет перед внесением представления о награждении. Ежегодно его смогут получить не более пяти коллективов.

    Ранее Лайф рассказывал, что Путин учредил новые орден и медаль за заслуги в области культуры. Ими будут награждать за активное участие в творческой деятельности российских организаций культуры и искусства.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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