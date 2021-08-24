"Африканский Пиночет" Хабре умер от ковида в сенегальской тюрьме

На 80-м году жизни скончался бывший президент Чада Хиссен Хабре, который отбывал пожизненное наказание в тюрьме в Сенегале. Об этом сообщила супруга экс-политика, пишет портал Seneweb.

Она уточнила, что у Хиссена Хабре был выявлен коронавирус. Информацию о смерти экс-президента африканской республики также подтвердили сенегальские власти. По данным осведомлённых источников портала, мужчина умер от осложнений, связанных с инфекцией.

Хабре правил Чадом с 1982 по 1990 год, за жестокость в отношении оппонентов его прозвали "африканским Пиночетом", сравнивая с диктатором из Чили Аугусто Пиночетом. После государственного переворота политик бежал из Чада и обосновался в Дакаре.



Однако в 2016 году ему пришлось ответить за свои карательные действия перед судом. "Африканского Пиночета" приговорили к пожизненному заключению. Он пытался обжаловать приговор, но ничего не вышло. По оценкам правозащитников, в общей сложности более 40 тысяч человек стали жертвами политического режима Хабре.