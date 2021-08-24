"Африканский Пиночет" Хабре умер от ковида в сенегальской тюрьме
Политик был приговорён к пожизненному заключению. По оценке правозащитников, экс-лидер африканской Республики Чад виновен в гибели более 40 тысяч человек.
Хиссен Хабре. Фото © Getty Images
На 80-м году жизни скончался бывший президент Чада Хиссен Хабре, который отбывал пожизненное наказание в тюрьме в Сенегале. Об этом сообщила супруга экс-политика, пишет портал Seneweb.
Она уточнила, что у Хиссена Хабре был выявлен коронавирус. Информацию о смерти экс-президента африканской республики также подтвердили сенегальские власти. По данным осведомлённых источников портала, мужчина умер от осложнений, связанных с инфекцией.
Хабре правил Чадом с 1982 по 1990 год, за жестокость в отношении оппонентов его прозвали "африканским Пиночетом", сравнивая с диктатором из Чили Аугусто Пиночетом. После государственного переворота политик бежал из Чада и обосновался в Дакаре.
Однако в 2016 году ему пришлось ответить за свои карательные действия перед судом. "Африканского Пиночета" приговорили к пожизненному заключению. Он пытался обжаловать приговор, но ничего не вышло. По оценкам правозащитников, в общей сложности более 40 тысяч человек стали жертвами политического режима Хабре.
А ранее Лайф рассказывал, как семья антипрививочников заразилась коронавирусом и умерла за неделю. Родственник жертв ковида решил поделиться историей, чтобы этот горький опыт не повторили другие.
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