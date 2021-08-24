Обвиняемая по делу о пожаре в "Зимней вишне" расплакалась во время последнего слова в суде

Богданова надеется, что не будет наказана за вещи, "повлиять на которые при всём желании не могла". К слову, гособвинение просит назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 14,5 года.

Руководитель "Зимней вишни" выступила с последним словом и расплакалась в суде. Видео © LIFE

Генеральный директор компании – собственника кемеровского торгового центра "Зимняя вишня", где в пожаре погибло 60 человек, Юлия Богданова выступила с последним словом. Она частично признала свою вину и расплакалась в зале суда.

"Ни о каких подробностях проектирования, строительства, ввода здания в эксплуатацию или изменения его функционального назначения никто из предыдущего руководства меня не просветил. Напротив, мне было предъявлено разрешение, которое дало мне полную уверенность в том, что эксплуатация здания безопасна, законна и я вполне спокойно могу осуществлять там свои обязанности руководителя", — заявила Богданова.

Она также сообщила, что после трудоустройства провела ряд противопожарных проверок и в первые же месяцы работы устранила выявленные недочёты. В последующие годы, по словам Богдановой, пожарными системами занимались подрядчики, поэтому она была уверена, что в торговом центре всё с этим в порядке.

Во время своей речи Богданова расплакалась и отметила, что не просит её оправдать. При этом она попросила суд учесть, что полностью возместила причинённый ущерб 18 потерпевшим. Женщина также напомнила о наличии у неё несовершеннолетнего ребёнка.

"Я очень сожалею о том, что всё это случилось. <...> Прошу учитывать то, в чём я действительно виновата, и не судить меня за те вещи, повлиять на которые я при всём желании бы не смогла", — добавила подсудимая.