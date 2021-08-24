Обвиняемая по делу о пожаре в "Зимней вишне" расплакалась во время последнего слова в суде

Богданова надеется, что не будет наказана за вещи, "повлиять на которые при всём желании не могла". К слову, гособвинение просит назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 14,5 года.