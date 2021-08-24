Индексации, доплаты и повышение пенсий: Владимир Путин на съезде "Единой России" рассказал о новых мерах социальной поддержки Владимир Путин выступил на пленарном заседании съезда "Единой России". Президент отметил основные направления социальной поддержки населения. Среди них индексация пенсий и дополнительные выплаты. 24 августа, 17:14 Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

На пленарном заседании съезда "Единой России" Владимир Путин попросил Госдуму заложить в бюджеты 2022 и 2023 годов индексацию довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов на уровне выше инфляции.

Президент отметил, что он в курсе определённых диспропорций в уровнях дохода военнослужащих Министерства обороны, правоохранительных органов. Соответственно, нужно принять решения, чтобы стабилизировать эту ситуацию.

Владимир Путин также сообщил, что всем пенсионерам в 2022 году проиндексируют пенсию на уровне выше инфляции. Глава государства напомнил, что уже подписал указ о единовременной выплате всем пенсионерам по 10 тысяч рублей. Она будет сделана в сентябре этого года.

Президент поручил правительству и депутатам от "Единой России" принять все необходимые решения, чтобы пенсионеры были избавлены от сбора справок для единовременной выплаты. Процедура перечисления денег должна быть организована максимально оперативно. Главное, по словам президента, чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок.

Владимир Путин также напомнил о решении выплатить военным по 15 тысяч рублей. Более того, он предложил распространить эту выплату и на военных курсантов и сотрудников правоохранительных органов.

Президент заявил, что выплату в 15 тысяч рублей все военнослужащие получат в одинаковом размере, вне зависимости от звёзд на погонах.

Напомним, что это не первые в нынешнем году решения о дополнительных выплатах. 21 апреля в Послании Федеральному собранию Владимир Путин сообщил о разовых выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста. Они начались в августе. Также он ввёл выплаты в среднем по 5650 рублей в месяц для неполных семей, где есть дети школьного возраста, а также порядка 6350 рублей в месяц для беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации.

Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" расширить программу по расселению аварийного жилья. В неё войдут дома, которые признаны непригодными для жизни на 1 января 2021 года. Президент отметил, что это более 11 миллионов квадратных метров. На эти цели выделят 45 миллиардов рублей.

Одной из значимых социальных инициатив этого лета стала единовременная выплата в 10 тысяч рублей на каждого школьника. С середины августа деньги уже начали перечислять семьям с детьми от 6 до 17 лет. На съезде "Единой России" была затронута и эта тема. Владимир Путин отметил, что единовременная выплата на школьников должна быть защищена от любых списаний за долги. Это необходимо закрепить на законодательном уровне.

Президент призвал банки безусловно исполнить его указы, касающиеся запрета на списание средств господдержки в счёт погашения долгов.

Владимир Путин заявил, что банки должны вернуть гражданам списанные за долги средства социальных выплат. С учётом их чистой прибыли для них это будет легко.

Ранее Владимир Путин уже отмечал, что система поддержки семей с детьми должна быть выстроена до окончания ими школы. Именно эта задача будет стоять перед будущим составом Госдумы, выборы в которую пройдут этой осенью.

Обсуждалась и тема поддержки малого бизнеса. В частности, мораторий на плановые проверки будет продлён ещё на год. Напомним, что с конца марта 2020 года в России из-за ситуации с пандемией коронавируса был введён мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Также существенно ограничили возможности контролёров по проведению внеплановых проверок. В октябре прошлого года президент поручил запретить проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года.

В ходе заседания Владимир Путин объяснил, почему программу "Единой России" можно назвать "народной". По словам президента, жители всех регионов страны стали соавторами партийной программы "Единой России". При этом партия власти берёт на себя моральные обязательства добиться заявленных в этой программе результатов.

— Одно дело — написать что-то важное, правильное, а другое дело — исполнить. До сих пор у "Единой России" это получалось, — отметил президент.

Владимир Путин сообщил, что экономика России восстанавливается. Соответственно, появились возможности для того, чтобы оказать дополнительную материальную поддержку.

— Сейчас наша экономика восстанавливается. Благодаря этому мы можем в приоритетном порядке дополнительно поддержать тех, кто в первую очередь нуждается в защите со стороны государства — детей, многодетные семьи, пенсионеров, — сказал Владимир Путин.

Авторы Нина Важдаева