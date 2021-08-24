Путин расширил территорию закрытого города Сарова

Так согласно указу главы государства к городу будет присоединена часть территорий Вознесенского и Дивеевского муниципальных округов Нижегородской области, а также Темниковского муниципального района Мордовии. Отмечается, что подобное решение было принято в целях "социально-экономического развития" закрытого российского региона.

На присоединяемые территории также будет распространяться действие режима безопасного функционирования организаций и объектов. Речь идёт об ограничениях на въезд, постоянном проживании и других особенностях в соответствии с законодательством РФ.

А ранее министр обороны Сергей Шойгу предложил построить пять крупных городов в Сибири. По его мнению, эти населённые пункты должны быть "конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности". В Общественной палате отметили, что данный проект, несомненно, поспособствует развитию нашей страны в целом, однако могут возникнуть трудности с поиском "сотен тысяч молодых энтузиастов", которые захотели бы не только заниматься строительством в Сибири, но и остались бы там жить.