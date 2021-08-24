СК РФ из-за водной блокады Крыма впервые завёл дело об экоциде

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье "Экоцид" по факту водной блокады Крыма Украиной. Об том сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Отмечается, что в соответствии со статьёй 358 УК РФ причастным к совершению преступления грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Поводом послужило перекрытие Северо-Крымского канала неустановленными лицами, нарушившими положения Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду.

"Установлено, что после вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией, в нарушение положений Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путём перекрытия Северо-Крымского канала", — объяснила Петренко.

На территории Херсонской области с 26 апреля 2014 года подача днепропетровской воды по каналу прекратилась в результате строительства дамбы. Отмечается, что следственные органы устанавливают все детали произошедшего и причастных к совершению преступления лиц.

Ранее сообщалось, что украинская сторона готова пересмотреть свою позицию по поводу водной блокады Крыма в случае "серьёзных уступок" России. Например, Киев готов "выменять" отмену водной блокады на возвращение ДНР и ЛНР в лоно украинской власти на своих условиях.