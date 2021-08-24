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    СК РФ из-за водной блокады Крыма впервые завёл дело об экоциде

    Отмечается, что проводятся проверки, в ходе которых будут установлены обстоятельства произошедшего в 2014 году, а также лица, причастные к преступлению.

    24 августа, 18:03
    <p>Фото © ТАСС / Павлишак Алексей</p>

    Фото © ТАСС / Павлишак Алексей

    Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье "Экоцид" по факту водной блокады Крыма Украиной. Об том сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

    Отмечается, что в соответствии со статьёй 358 УК РФ причастным к совершению преступления грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Поводом послужило перекрытие Северо-Крымского канала неустановленными лицами, нарушившими положения Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду.

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    "Установлено, что после вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией, в нарушение положений Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путём перекрытия Северо-Крымского канала", — объяснила Петренко.

    На территории Херсонской области с 26 апреля 2014 года подача днепропетровской воды по каналу прекратилась в результате строительства дамбы. Отмечается, что следственные органы устанавливают все детали произошедшего и причастных к совершению преступления лиц.

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    Ранее сообщалось, что украинская сторона готова пересмотреть свою позицию по поводу водной блокады Крыма в случае "серьёзных уступок" России. Например, Киев готов "выменять" отмену водной блокады на возвращение ДНР и ЛНР в лоно украинской власти на своих условиях.

    Напомним, прежде до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. Стоит отметить, что в Крыму отказались от помощи Украины в вопросе снятия водной блокады. Власти региона опасаются, что вода из Незалежной может быть отравлена или её подача вновь прекратится.

    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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