Геральдист назвал неидеальным большой герб Украины с казаком и высунувшим язык львом
Незалежная не смогла предложить продукта, достойного себя. Можно было создать герб, позволивший бы людям, которые не сильны в геральдике, понять задумку автора.
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Фото © Верховная рада / Приложение к законопроекту № 5712
Украина, страна с колоссальным художественным потенциалом, приложила недостаточно художественных сил при создании нового большого герба. Об этом в разговоре с Лайфом сказал историк, геральдист Михаил Медведев.
По словам эксперта, критика герба, проект которого Рада приняла в первом чтении, во многом политически мотивирована. Все, кто испытывает неприязнь к личности президента Незалежной Владимира Зеленского, используют в своих разговорах упоминание об этой инициативе. Кроме того, вокруг создания большого герба "уже накопилось много страстей", подчеркнул геральдист.
"Люди привыкли на эту тему спорить. И я позволю сказать себе с сожалением, что Украина, страна с колоссальным художественным потенциалом, всё-таки недостаточно приложила долю своих художественных сил", — считает эксперт.
Михаил Медведев полагает, что отчасти это связано с тем, что некоторые художники боялись вдаваться в тонкости геральдики. А кто-то, в свою очередь, опасался политических сложностей. Поэтому богатая на сильных художников и людей, которые знают, что такое геральдика, Украина не предложила продукта, достойного себя, пояснил специалист. Он подчеркнул, что проект в основном критикуют по мелким признакам.
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Недовольные тем, что казак с мушкетом и лев с высунутым языком топчут ленту национальных цветов, должны обратить внимание, что фигуры поддерживают жезл с тремя зубцами, а лента у ног — традиционный приём, указал историк.
Эксперт согласился, что герб можно было создать так, чтобы те, кто не силён в геральдике, не думали, что изображено попрание национальных цветов.
"На мой взгляд, рисунок неидеальный, но рабочий. Но в геральдике это немного разные вещи — концепция герба и его художественное воплощение. И, быть может, это наконец побудит художественную и научную общественность Украины не отмахиваться от проблемы большого герба, а роить свои лучшие силы", — заключил Михаил Медведев.
24 августа, в 30-летнюю годовщину независимости Украины, Верховная рада проголосовала за большой государственный герб. К изображению государственного знака предъявляли миллион претензий. Например, граждан смущает отсутствие отсылки к юго-востоку Незалежной — территориям Донбасса, а также слишком архаичная и средневековая символика рисунка.
Как уже писал Лайф, Зеленский внёс законопроект о большом гербе Украины как неотложный в конце июня этого года и ради него даже решил собрать Раду на внеочередное заседание. Малый герб Незалежной (трезубец) утвердили ещё в 1992 году, однако большой не приняли до сих пор.
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