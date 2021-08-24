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    В Алжире заявили о разрыве дипломатических отношений с Марокко

    Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Рабат на протяжении всей истории с момента обретения независимости ежедневно осуществляет низменные поступки в отношении страны-соседки.

    24 августа, 18:21
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Глава МИД Алжира Рамтан Ламамра заявил, что с сегодняшнего дня власти страны разрывают дипломатические отношения с Марокко. По словам дипломата, причиной стали враждебные действия со стороны королевства.

    "На протяжении всей истории с момента обретения независимости Марокко ежедневно осуществляло низменные поступки в отношении нашей страны", — цитирует агентство Reuters слова дипломата.

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    Глава алжирского внешнеполитического ведомства также обвинил власти Марокко в том, что они неоднократно сотрудничали с террористами, чтобы якобы подорвать безопасность страны-соседки. Также, по словам дипломата, Рабат уличили в слежке за государственными деятелями Алжира.

    Разрыв дипломатических отношений вступает в силу с 24 августа, но консульства в каждой стране останутся открытыми, добавил Ламамра.

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    А ранее сообщалось, что Посольство РФ призвало Лондон отказаться от конфронтации с Москвой. В дипмиссии отметили, что "штамповка" санкций в отношении России "превратилась в рутинный процесс", который никак не связан с реальным положением вещей.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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