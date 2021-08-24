В Алжире заявили о разрыве дипломатических отношений с Марокко

Глава МИД Алжира Рамтан Ламамра заявил, что с сегодняшнего дня власти страны разрывают дипломатические отношения с Марокко. По словам дипломата, причиной стали враждебные действия со стороны королевства.

"На протяжении всей истории с момента обретения независимости Марокко ежедневно осуществляло низменные поступки в отношении нашей страны", — цитирует агентство Reuters слова дипломата.

Глава алжирского внешнеполитического ведомства также обвинил власти Марокко в том, что они неоднократно сотрудничали с террористами, чтобы якобы подорвать безопасность страны-соседки. Также, по словам дипломата, Рабат уличили в слежке за государственными деятелями Алжира.

Разрыв дипломатических отношений вступает в силу с 24 августа, но консульства в каждой стране останутся открытыми, добавил Ламамра.