ПСЖ отказался продавать самого дорогого футболиста за 160 миллионов евро
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Ранее игрок отклонил три предложения своей нынешней команды о продлении контракта, который заканчивается в следующем году.
ПСЖ отказался продавать в мадридский "Реал" самого дорогого футболиста мира — Килиана Мбаппе — за 160 миллионов евро. Об этом сообщает L'Equipe.
Ранее появилась информация о том, что мадридцы предприняли попытку приобрести форварда, однако позже стало известно, что парижане отказались вести переговоры. Ранее Мбаппе отклонил сразу три предложения ПСЖ о продлении контракта.
Нынешнее соглашение Килиана Мбаппе с ПСЖ рассчитано до конца текущего сезона. Если он откажется продлевать контракт, то сможет перейти в любой другой клуб бесплатно.