Ранее игрок отклонил три предложения своей нынешней команды о продлении контракта, который заканчивается в следующем году.

ПСЖ отказался продавать в мадридский "Реал" самого дорогого футболиста мира — Килиана Мбаппе — за 160 миллионов евро. Об этом сообщает L'Equipe.

Ранее появилась информация о том, что мадридцы предприняли попытку приобрести форварда, однако позже стало известно, что парижане отказались вести переговоры. Ранее Мбаппе отклонил сразу три предложения ПСЖ о продлении контракта.