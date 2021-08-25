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    ПСЖ отказался продавать самого дорого футболиста за 160 миллионов евро

    Ранее игрок отклонил три предложения своей нынешней команды о продлении контракта, который заканчивается в следующем году.

    25 августа, 08:40
    <p>Фото © ТАСС / EPA / YOAN VALAT</p>

    Фото © ТАСС / EPA / YOAN VALAT

    ПСЖ отказался продавать в мадридский "Реал" самого дорогого футболиста мира Килиана Мбаппе за 160 миллионов евро. Об этом сообщает L'Equipe.

    Ранее появилась информация о том, что мадридцы предприняли попытку приобрести форварда, однако позже стало известно, что парижане отказались вести переговоры. Ранее Мбаппе отклонил сразу три предложения ПСЖ о продлении контракта.

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    Нынешнее соглашение Килиана Мбаппе с ПСЖ рассчитано до конца текущего сезона. Если он откажется продлевать контракт, то сможет перейти в любой другой клуб за бесплатно.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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