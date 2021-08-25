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    Первую золотую медаль Паралимпиады в Токио завоевала австралийская велогонщица

    Она также установила новый мировой рекорд. Второй стала представительница Китая, замкнула тройку призёров немецкая спортсменка.

    25 августа, 05:17
    <p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Paralympics/status/1430398265594454020/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Paralympic Games</a></p>

    Фото © Twitter / Paralympic Games

    Австралийка Пейдж Греко выиграла дистанцию 3000 метров в классе С3 на соревнованиях по велоспорту на треке и завоевала первую золотую медаль Паралимпиады в Токио.

    Её время на финише — 3 минуты 50,815 секунды, что является новым мировым рекордом. Серебро досталось китаянке Ван Сяомёй, а бронзу завоевала немка Дениз Шиндлер. Отметим, что соревнования проходили без участия россиян.

    В классе С3 участвуют спортсмены с умеренными дисфункциями верхних или нижних конечностей и велосипедисты с церебральным параличом, поражениями конечностей и ампутациями.

    Российские спортсмены начинают борьбу за медали в Паралимпийских играх в Токио

    Российские спортсмены начинают борьбу за медали в Паралимпийских играх в Токио

    Напомним, накануне в Токио стартовали Паралимпийские игры, которые продлятся до 5 сентября. Церемония открытия состоялась на Национальном стадионе в столице Японии.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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