Первую золотую медаль Паралимпиады в Токио завоевала австралийская велогонщица

Австралийка Пейдж Греко выиграла дистанцию 3000 метров в классе С3 на соревнованиях по велоспорту на треке и завоевала первую золотую медаль Паралимпиады в Токио.

Её время на финише — 3 минуты 50,815 секунды, что является новым мировым рекордом. Серебро досталось китаянке Ван Сяомёй, а бронзу завоевала немка Дениз Шиндлер. Отметим, что соревнования проходили без участия россиян.

В классе С3 участвуют спортсмены с умеренными дисфункциями верхних или нижних конечностей и велосипедисты с церебральным параличом, поражениями конечностей и ампутациями.