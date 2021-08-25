Эксперты предупредили о грядущем масштабном дефиците автомобилей

В 2021 году из-за дефицита полупроводников в мире будет выпущено на 7–9 млн автомобилей меньше. Их нехватка в разных регионах планеты стала ощущаться производителями с конца 2020 года.

Как пишет Forbes, который ссылается на исследование компании BCG, в I квартале 2021 года производственные потери мировых автопроизводителей составили примерно 1,4 млн единиц. Сильнее всего упало производство в Европе — на 428 990 автомобилей, Китае — на 364 774 и Северной Америке — на 354 442 автомобиля.

"Из-за пандемии спрос на чипы вырос в других сегментах экономики, например в производстве бытовой электроники, компьютеров и медицинского оборудования, в то время как со стороны автопроизводителей спрос упал. Мировой автопром начал восстанавливаться во втором полугодии 2020 года, но спрос на чипы в других отраслях не снижался, поэтому возник дефицит", — напоминает аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов.