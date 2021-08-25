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    Эксперты предупредили о грядущем масштабном дефиците автомобилей

    Когда автопром начал восстанавливаться после пандемии, обнаружилось, что его не могут обеспечить достаточным количеством чипов.

    25 августа, 04:55
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    В 2021 году из-за дефицита полупроводников в мире будет выпущено на 7–9 млн автомобилей меньше. Их нехватка в разных регионах планеты стала ощущаться производителями с конца 2020 года.

    Как пишет Forbes, который ссылается на исследование компании BCG, в I квартале 2021 года производственные потери мировых автопроизводителей составили примерно 1,4 млн единиц. Сильнее всего упало производство в Европе — на 428 990 автомобилей, Китае — на 364 774 и Северной Америке — на 354 442 автомобиля.

    "Из-за пандемии спрос на чипы вырос в других сегментах экономики, например в производстве бытовой электроники, компьютеров и медицинского оборудования, в то время как со стороны автопроизводителей спрос упал. Мировой автопром начал восстанавливаться во втором полугодии 2020 года, но спрос на чипы в других отраслях не снижался, поэтому возник дефицит", — напоминает аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов.

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    А ранее стало известно, что в Швеции компания Volvo Cars приостановит производство автомобилей на предприятии в Торсланде из-за нехватки полупроводниковых чипов. Работы на заводе будут прекращены на неделю, их планируется возобновить 5 сентября.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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