Украинский журналист увидел "зраду" на военном параде в Киеве

Авиационная часть военного парада в Киеве, приуроченного ко Дню независимости страны, стала настоящей "зрадой" ("предательство", "измена" на украинском). Таким мнением поделился на своей странице в "Фейсбуке" украинский журналист Дмитрий Василец. Чтобы пояснить свою позицию, он просто перечислил продемонстрированные зрителям самолёты и вертолёты.

"1. Советские вертолёты Ми-24. 2. Советские вертолёты Ми-8. 3. Советские штурмовики Су-25. 4. Советские истребители Су-27. 5. Советский транспортник Ан-26. 6. Советский транспортник Ил-76. 7. Советский сверхтяжёлый транспортник Ан-225. 8. Советский фронтовой бомбардировщик Су-24. 9. Советский транспортник Ан-70. 10. Советский истребитель МиГ-29", — отметил Василец.

По его мнению, такой состав парадного воздушного строя говорит о полном провале так называемой декоммунизации — попытки нынешних властей Украины отказаться от всего советского.

"Зрада!" — иронизирует журналист.