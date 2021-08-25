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    Украинский журналист увидел "зраду" на военном параде в Киеве

    По мнению сотрудника СМИ, торжественное шествие хорошо продемонстрировало полный провал так называемой декоммунизации.

    25 августа, 04:50
    <p>Фото © Офис президента Украины</p>

    Фото © Офис президента Украины

    Авиационная часть военного парада в Киеве, приуроченного ко Дню независимости страны, стала настоящей "зрадой" ("предательство", "измена" на украинском). Таким мнением поделился на своей странице в "Фейсбуке" украинский журналист Дмитрий Василец. Чтобы пояснить свою позицию, он просто перечислил продемонстрированные зрителям самолёты и вертолёты.

    "1. Советские вертолёты Ми-24. 2. Советские вертолёты Ми-8. 3. Советские штурмовики Су-25. 4. Советские истребители Су-27. 5. Советский транспортник Ан-26. 6. Советский транспортник Ил-76. 7. Советский сверхтяжёлый транспортник Ан-225. 8. Советский фронтовой бомбардировщик Су-24. 9. Советский транспортник Ан-70. 10. Советский истребитель МиГ-29", — отметил Василец.

    "Он же актёр": Физиономист оценила искренность слёз Зеленского на параде в День независимости Украины

    "Он же актёр": Физиономист оценила искренность слёз Зеленского на параде в День независимости Украины

    По его мнению, такой состав парадного воздушного строя говорит о полном провале так называемой декоммунизации — попытки нынешних властей Украины отказаться от всего советского.

    "Зрада!" иронизирует журналист.

    Ранее Лайф также рассказывал, что экс-депутат Рады подвёл печальные итоги 30-летия независимости Украины. По его мнению, страну превратили в колонию.

    Авторы
    Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев

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