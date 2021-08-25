Минэкономики предложило метод обогнать ЕС по снижению выбросов в атмосферу
Как считают в ведомстве, такая климатическая повестка открывает для страны новые точки экономического роста, например, внедрение электротранспорта.
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Если удастся снизить объём чистых выбросов парниковых газов до 1,19 млрд тонн к 2050 году, то Россия обгонит Евросоюз, отмечают в Минэкономразвития РФ . Ведомство подготовило обновлённый проект стратегии низкоуглеродного развития до середины века, и после согласительных процедур документ будет внесён в правительство.
"Сейчас у нас четыре сценария: инерционный, базовый, интенсивный, агрессивный. Анализируем — при каких предпосылках (международных, наших) сможем достичь углеродной нейтральности, насколько учитывается роль поглощения", — заявил глава министерства Максим Решетников.
При достижении цели будет учитываться всё: уменьшение выбросов при производстве электроэнергии, при утечках и испарении нефти, газа и угля, а также при сжигании топлива населением и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Но самый большой эффект, по словам Решетникова, должно дать увеличение поглощения парниковых газов при землепользовании и в лесном хозяйстве. При этом климатическая повестка открывает перед Россией и новые точки роста.
"России нужно развивать электротранспорт — учитывая климат, существующие технологии, протяжённость страны. За этим — диверсификация и технологическое усложнение нашей экономики. У нас уже есть одна дорожная карта по водороду, другая, по развитию электротранспорта, внесена в правительство", — отметил министр.
Первоначальный вариант стратегии был разработан в прошлом году, после апрельского послания главы государства его редактировали, но президент РФ Владимир Путин в начале мая поручил предусмотреть более амбициозное, чем у Евросоюза, сокращение выбросов.
Ранее Лайф сообщал, что эксперты раскрыли объём платежей России по углеродному налогу Евросоюза. Аналитики отмечают, что окончательный список отраслей, подпадающих под действие нового механизма, ещё не сформирован. Если он пополнится, то сумма увеличится.
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