Минэкономики предложило метод обогнать ЕС по снижению выбросов в атмосферу

Если удастся снизить объём чистых выбросов парниковых газов до 1,19 млрд тонн к 2050 году, то Россия обгонит Евросоюз, отмечают в Минэкономразвития РФ . Ведомство подготовило обновлённый проект стратегии низкоуглеродного развития до середины века, и после согласительных процедур документ будет внесён в правительство.

"Сейчас у нас четыре сценария: инерционный, базовый, интенсивный, агрессивный. Анализируем — при каких предпосылках (международных, наших) сможем достичь углеродной нейтральности, насколько учитывается роль поглощения", — заявил глава министерства Максим Решетников.

При достижении цели будет учитываться всё: уменьшение выбросов при производстве электроэнергии, при утечках и испарении нефти, газа и угля, а также при сжигании топлива населением и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Но самый большой эффект, по словам Решетникова, должно дать увеличение поглощения парниковых газов при землепользовании и в лесном хозяйстве. При этом климатическая повестка открывает перед Россией и новые точки роста.

"России нужно развивать электротранспорт — учитывая климат, существующие технологии, протяжённость страны. За этим — диверсификация и технологическое усложнение нашей экономики. У нас уже есть одна дорожная карта по водороду, другая, по развитию электротранспорта, внесена в правительство", — отметил министр.

Первоначальный вариант стратегии был разработан в прошлом году, после апрельского послания главы государства его редактировали, но президент РФ Владимир Путин в начале мая поручил предусмотреть более амбициозное, чем у Евросоюза, сокращение выбросов.