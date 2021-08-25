Индийский штамм коронавируса "дельта" проник ещё в 15 стран
Общее число государств, в которых уже выявили эту более заразную мутацию вируса, уже насчитывает 163.
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Появившийся в Индии штамм коронавируса "дельта" за последнюю неделю увеличил географию своего распространения со 148 до 163 стран. Также усилилось распространение и вариантов "альфа", "бета" и "гамма". Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
"Поскольку деятельность по выявлению новых вариантов вируса SARS-CoV-2 усиливается на национальном и наднациональном уровнях, включая расширение возможностей для секвенирования генома, продолжает увеличиваться число стран и территорий, информирующих о наличии вариантов, вызывающих обеспокоенность", — говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.
В организации говорят, что сейчас все страны должны поддержать усиленные меры безопасности в области здравоохранения. Также необходимо нарастить темпы вакцинации от коронавируса вне зависимости от вариантов мутаций.
Ранее премьер Южной Кореи заявил, что штамм коронавируса "дельта" заразнее в 300 раз. По его данным, уже 90% выявленных случаев заражения ковидом в стране относятся именно к индийскому варианту инфекции.
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