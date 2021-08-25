Индийский штамм коронавируса "дельта" проник ещё в 15 стран

Появившийся в Индии штамм коронавируса "дельта" за последнюю неделю увеличил географию своего распространения со 148 до 163 стран. Также усилилось распространение и вариантов "альфа", "бета" и "гамма". Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Поскольку деятельность по выявлению новых вариантов вируса SARS-CoV-2 усиливается на национальном и наднациональном уровнях, включая расширение возможностей для секвенирования генома, продолжает увеличиваться число стран и территорий, информирующих о наличии вариантов, вызывающих обеспокоенность", — говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

В организации говорят, что сейчас все страны должны поддержать усиленные меры безопасности в области здравоохранения. Также необходимо нарастить темпы вакцинации от коронавируса вне зависимости от вариантов мутаций.