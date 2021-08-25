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    СМИ: Байден получил секретный доклад разведки об источнике коронавируса

    Предполагается, что в течение нескольких дней отчёт спецслужб адаптируют для широкого обнародования.

    25 августа, 01:23
    <p>Джо Байден. Фото © AP \ ТАСС</p>

    Джо Байден. Фото © AP \ ТАСС

    Президент США Джо Байден получил доклад разведки, перед которой стояла задача узнать источник возникновения охватившего Землю коронавируса. Как пишет газета Washington Post, к консенсусу разведчики не пришли.

    Как пишет газета, разведка "не пришла к конкретному выводу о происхождении нового коронавируса, в том числе и по вопросу о том, "перепрыгнул" ли этот патоген от животного к человеку в ходе природного процесса, или же "сбежал" из лаборатории в Китае". Об этом заявили изданию два официальных лица.

    Отмечается, что у спецслужб есть несколько дней для подготовки рассекреченной версии документа для обнародования.

    CNN: Разведка США получила генетические данные о происхождении ковида из Ухани

    CNN: Разведка США получила генетические данные о происхождении ковида из Ухани

    Ранее Байден уже заявлял об отсутствии у американской разведки точных данных о происхождении коронавируса. В связи с этим лидер США и поручил с удвоенной силой изучить всю имеющуюся информацию и подготовить через 90 дней новый отчёт по теме. Затем сообщалось, что разведка зашла в тупик.

    Меж тем в Китае назвали подозрительным закрытие биолаборатории в США перед пандемией ковида. По данным журналистов КНР, там хранились вещества, связанные с бактериологическим оружием немецких фашистов и японского "Отряда 731".

    Авторы
    Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев

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