СМИ: Байден получил секретный доклад разведки об источнике коронавируса

Президент США Джо Байден получил доклад разведки, перед которой стояла задача узнать источник возникновения охватившего Землю коронавируса. Как пишет газета Washington Post, к консенсусу разведчики не пришли.

Как пишет газета, разведка "не пришла к конкретному выводу о происхождении нового коронавируса, в том числе и по вопросу о том, "перепрыгнул" ли этот патоген от животного к человеку в ходе природного процесса, или же "сбежал" из лаборатории в Китае". Об этом заявили изданию два официальных лица.

Отмечается, что у спецслужб есть несколько дней для подготовки рассекреченной версии документа для обнародования.

Ранее Байден уже заявлял об отсутствии у американской разведки точных данных о происхождении коронавируса. В связи с этим лидер США и поручил с удвоенной силой изучить всю имеющуюся информацию и подготовить через 90 дней новый отчёт по теме. Затем сообщалось, что разведка зашла в тупик.