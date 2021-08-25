ФСБ рассекретила документы о планах Японии атаковать СССР сибирской язвой

В Японии в конце Второй мировой войны планировали использовать для победы над СССР бактериологическое оружие. Один из вариантов предполагал заброс в соседнюю страну возбудителей сибирской язвы. Документы об этом рассекреченных Федеральной службой безопасности РФ рамках проекта "Без срока давности".

Как передаёт РИА "Новости", в документах фигурируют показания Като Цунэнори — бывшего сотрудника специального отряда 731-й Квантунской армии. Этот отряд как раз и занимался созданием бактериологического оружия. Цунэнори допрашивали советские следователи в 1948 году.

"Я не слышал, чтобы против СССР предполагалось применять микробы какого-либо особого вида. Я думаю, существовал план применять чумные микробы так же, как против Америки и Китая", — отмечал Цунэнори.

Он и упоминает планы использовать бациллу антракса (сибирской язвы). Когда Цунэнори поступил в отряд, там уже занималась разработкой плана атаки на США. Но "против СССР, безусловно, также должны были быть применены чумные бациллы", полагал японский военнослужащий. Согласно рассекреченным документам, Япония намеревалась развязать бактериологическую войну против Советского Союза в июне 1945 года. Проводились опыты, в том числе над людьми. Но вступление СССР в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии.