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    Стала известна стоимость взлома аккаунтов в популярных соцсетях и мессенджерах

    Хакеры устанавливают цену на основе потраченного времени, поэтому удивительно скромный ценник может говорить о том, что перед заказчиком мошенники.

    25 августа, 01:02
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Заказать взлом аккаунта в социальных сетях или мессенджерах можно, заплатив от 700 рублей до 130 тысяч рублей. Среди самых популярных площадок для попыток взлома — Instagram, Telegram и WhatsApp. О таких результатах проведённого исследования сообщили в компании Bi.Zone. Специалисты проанализировали объявления в Даркнете с мая 2020 года по август 2021 года. Цена менялась от месяца к месяцу.

    "Это может быть связано с ситуацией, когда некоторые продавцы в действительности не предоставляют услугу, а просто обманывают людей. Именно они могут активно демпинговать на рынке. Реальные же хакеры устанавливают цену на основе потраченного времени: иногда они могут искать пароль в утечке, что значительно снизит цену поиска, а если действует злоумышленник-инсайдер из компании-разработчика, то, скорее всего, высокая цена будет обусловлена обычным риском для преступника", говорит директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин.

    В частности, отмечается, что взлом аккаунта в "Инстаграме" можно заказать за сумму от 40 тысяч рублей. А вот если вы хотите нарушить чью-то приватность в Telegram или WhatsApp, то тут цены колеблются от 30 тыс. до 170 тыс. и от 20 тыс. до 130 тыс. соответственно.

    "Чтобы избежать взлома личных аккаунтов, рекомендуется использовать длинные парольные фразы, парольные менеджеры и двухфакторную систему аутентификации. Также важно не передавать телефон в чужие руки, не хранить данные в облачных сервисах и не пересылать их в мессенджерах, подключаясь к неизвестному источнику вайфая", — советует эксперт.

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    А ранее Instagram запустил новую функцию для безопасности профиля. Для профилактики взломов соцсеть тоже рекомендует пользователям подключить двухфакторную идентификацию, а также добавить номер телефона и почту.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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