Стала известна стоимость взлома аккаунтов в популярных соцсетях и мессенджерах

Хакеры устанавливают цену на основе потраченного времени, поэтому удивительно скромный ценник может говорить о том, что перед заказчиком мошенники.

Заказать взлом аккаунта в социальных сетях или мессенджерах можно, заплатив от 700 рублей до 130 тысяч рублей. Среди самых популярных площадок для попыток взлома — Instagram, Telegram и WhatsApp. О таких результатах проведённого исследования сообщили в компании Bi.Zone. Специалисты проанализировали объявления в Даркнете с мая 2020 года по август 2021 года. Цена менялась от месяца к месяцу.

"Это может быть связано с ситуацией, когда некоторые продавцы в действительности не предоставляют услугу, а просто обманывают людей. Именно они могут активно демпинговать на рынке. Реальные же хакеры устанавливают цену на основе потраченного времени: иногда они могут искать пароль в утечке, что значительно снизит цену поиска, а если действует злоумышленник-инсайдер из компании-разработчика, то, скорее всего, высокая цена будет обусловлена обычным риском для преступника", — говорит директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин.

В частности, отмечается, что взлом аккаунта в "Инстаграме" можно заказать за сумму от 40 тысяч рублей. А вот если вы хотите нарушить чью-то приватность в Telegram или WhatsApp, то тут цены колеблются от 30 тыс. до 170 тыс. и от 20 тыс. до 130 тыс. соответственно.

"Чтобы избежать взлома личных аккаунтов, рекомендуется использовать длинные парольные фразы, парольные менеджеры и двухфакторную систему аутентификации. Также важно не передавать телефон в чужие руки, не хранить данные в облачных сервисах и не пересылать их в мессенджерах, подключаясь к неизвестному источнику вайфая", — советует эксперт.