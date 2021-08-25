ВОЗ сообщила о резком росте числа гипертоников в мире
Больше всего их в странах с низкими и средними доходами. Причём в одних страдают этим недугом прежде всего женщины, в других мужчины.
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Число гипертоников в мире за последние 30 лет увеличилось в два раза — с 650 млн до 1,28 млрд, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). При этом половине из них не известно о том, что у них артериальная гипертензия. ВОЗ ссылается на "первый всеобъемлющий глобальный анализ", проведённый совместно с Имперским колледжем Лондона.
Как отмечает медицинский журнал The Lancet, исследование охватило данные о более чем 100 млн жителей 184 стран в возрасте 30–79 лет. ВОЗ отмечает, что гипертония "значительно увеличивает риск болезней сердца, мозга и почек и является одной из основных причин смерти и заболеваний в мире", её легко определить, измерив артериальное давление.
Чаще всего теперь этим недугом страдают жители стран с низкими и средними доходами. И больше всего их среди женщин в Доминиканской Республике, на Ямайке и в Парагвае, а среди мужчин — в Венгрии, Парагвае и Польше. Меньше всего в 2019 году зафиксировано гипертоников в Канаде, Перу и Швейцарии.
В странах Африки, расположенных южнее Сахары, а также в Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, островных тихоокеанских государствах гипертоники, как правило, не получают должного лечения. Профессор Имперского колледжа Лондона Маджид Эззати считает это "провалом общественного здравоохранения".
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