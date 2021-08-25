"Будто снаряд бахнул": На Курилах вулкан Эбеко выбросил огромный столб пепла
Случилось это утром. Местные жители шутят, что получили очень бодрое начало рабочего дня.
На Курилах вулкан Эбеко выбросил огромный столб пепла. Видео © Instagram / fx_3d_art
Огромный столб пепла, напоминающий гриб после мощного взрыва, на высоту почти четырёх километров выбросил вулкан Эбеко на острове Парамушир. С этого взрыва для местных жителей началось утро.
"Бодрое начало рабочего дня", — пишет один из пользователей в социальной сети под ником fx_3d_art.
Как отмечает astv.ru, мощный звук действия вулкана раздался в 8:50 (01:50 мск). Жители острова сравнивают звук с разрывом снаряда.
"Через некоторое время почувствовали специфический запах. Но вскоре подул ветер, следы вулканической активности рассеялись", — рассказал один из них.
На сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН уточняется, что высота пеплового выброса составила до 3,7 км над уровнем моря. Шлейф пепла растянулся в юго-восточном направлении на 10 км от вулкана, установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.
Эбеко (1156 метров) является одним из 36 действующих вулканов Курильского архипелага. В последний раз он извергался в 2012 году, после чего ненадолго затих. Регулярные выбросы пепла на Эбеко начались 20 октября 2016 года. Рекордный выброс на вулкане зарегистрирован 31 августа 2018 года, когда столб пепла взметнулся на высоту шесть километров.
Комментариев: 0