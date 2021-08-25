На Курилах вулкан Эбеко выбросил огромный столб пепла. Видео © Instagram / fx_3d_art

Огромный столб пепла, напоминающий гриб после мощного взрыва, на высоту почти четырёх километров выбросил вулкан Эбеко на острове Парамушир. С этого взрыва для местных жителей началось утро.

"Бодрое начало рабочего дня", — пишет один из пользователей в социальной сети под ником fx_3d_art.

Как отмечает astv.ru, мощный звук действия вулкана раздался в 8:50 (01:50 мск). Жители острова сравнивают звук с разрывом снаряда.

"Через некоторое время почувствовали специфический запах. Но вскоре подул ветер, следы вулканической активности рассеялись", — рассказал один из них.

На сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН уточняется, что высота пеплового выброса составила до 3,7 км над уровнем моря. Шлейф пепла растянулся в юго-восточном направлении на 10 км от вулкана, установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.