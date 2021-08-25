Создатели аппарата комплекса сверхглубоководного погружения "Витязь-Д" до его погружения на глубину 11 км в Марианскую впадину понимали, что ничего не знали о природе океана на таких глубинах. О создании этого уникального механизма рассказал главный конструктор ЦКБ "Рубин" Дмитрий Семёнов.

"Мы понимали, что за глубиной 6000 метров мы абсолютно ничего не знаем о природе океана. И это нас наводило на большие риски. За горизонтом в 6000 метров ничего о гидроакустической связи с этой техникой мы не знали до 9 мая 2020 года. Для того чтобы парировать эти риски, нами были заново созданы комплексы гидроакустической связи с привлечением наших отечественных партнёров, были созданы антенны повышенной мощности", — сказал Семёнов в интервью "Звезде".

Был разработан комплекс для обеспечения позиционирования гидроакустической связи с достаточно большим заглублением антенн. Они были вынесены за корпус, чтобы обеспечить максимальное проникновение излучения. Аппарат был под водой примерно 24 часа. Около десяти часов пришлось на погружение, примерно такое же время ушло на всплытие. Остальное время механизм изучал дно Марианской впадины. Гидроакустический контакт миссии не потерялся ни на минуту.

Бюро создало ряд материалов, комплекс новых технических разработок, которые затем попали в состав глубоководных аппаратов, отметил Семёнов. "Купаться над Марианской впадиной очень приятно. Мы смогли себе это позволить после успешной работы", — добавил главный конструктор ЦКБ "Рубин".

Ранее Лайф рассказывал, как российский "Витязь" впервые опустился на дно Марианской впадины 9 мая 2020 года. Датчики подводного аппарата зафиксировали глубину 10 028 метров.