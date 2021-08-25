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    Подсчитана вероятность, с которой непривитые от ковида попадают в больницу

    Вакцинация защищает от смертей и тяжёлого течения заболевания, в том числе при инфицировании индийским штаммом.

    24 августа, 23:12
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    У тех, кто не привился от коронавируса, в 29 раз выше вероятность быть госпитализированным, чем у привитых. К такому выводу пришли в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

    В опубликованном исследовании также добавляется, что вакцинированные в пять раз меньше рискуют заразиться ковидом. Данные были получены при анализе эпидемиологической ситуации в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния) на конец июля, когда в США уже был распространён штамм коронавируса "дельта".

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    Ранее в Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с ковидом в стране. Одним из наиболее важных факторов, повлиявших на это, является вакцинация населения.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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