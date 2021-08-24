Учёные рассказали, как антибиотики влияют на продолжительность жизни

На продолжительность жизни влияют не только сами антибиотики, но и то, каким образом человек их принимает. Об этом заявили австралийские учёные в своей статье, опубликованной в журнале Cell Reports.

Учёные из Университета Флиндерса и Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований (SAHMRI) в ходе анализа обнаружили, что существует связь между типом микробиома, который повторно заселяет кишечник после приёма антибиотиков, и сокращением продолжительности жизни. Исследование проводили на мышах. Отмечается, что это первая экспериментальная работа в своём роде по изучению долгосрочных эффектов воздействия антибиотиков на нормальных здоровых животных от их младенчества до старости.

"Впервые мы отследили влияние, которое изменение микробиома кишечника из-за приёма антибиотиков в раннем возрасте оказывает на мышей на протяжении всей их жизни", — заявил руководитель исследования профессор Дэвид Линн.

По словам учёных, ввиду длительного воздействия антибиотиков сильно истощилось видовое разнообразие кишечной микробиоты, а вместе с этим в кишечнике подопытных образовались микробные сообщества. Их первый тип условно назвали PAM I (в нём преобладали грамположительные бактерии из семейства Erysipelotrichaceae (Turicibacter)). Второе сообщество нарекли PAM II (там пальму количественного первенства держали бактерии из семейства Lachnospiraceae (Blautia и Coprococcus)).

"Мыши с микробиомом PAM II показали повышенную инсулинорезистентность в более позднем возрасте, что указывает на метаболическую дисфункцию, а также значительно более высокий уровень воспаления во многих различных тканях, включая кровь, печень и мозг", — рассказал Линн.

По его словам, мыши из этой группы умирали "примерно в два раза чаще, чем те, которые были повторно заселены микробиотой PAM I". Причём это не зависело от того, что эти две группы были однопомётниками, которые подверглись воздействию одних и тех же антибиотиков.

Нормализация состава микробиоты в обеих группах произошла задолго до того, как у второй группы начали отмечаться пагубные эффекты, связанные с нарушением метаболизма и воспалением. Она настала через несколько недель после воздействия антибиотика, различие в продолжительности жизни между представителями групп сохранялось 102 недели.

"Наши данные показывают, что микробиом, который повторно заселяет кишечник после приёма антибиотиков, может перепрограммировать иммунную систему млекопитающих с долгосрочными эффектами, в том числе влияющими на метаболизм и даже продолжительность жизни", — отметил учёный.

Чтобы доказать, что результаты обусловлены различиями в новообразованном микробиоме, а не самими антибиотиками, учёные заселили кишечник модельных мышей без микробиома, известных как "свободные от микробов", бактериями PAM I и PAM II. В итоге изменения в иммунной системе мышей первой группы оказались такими же, как и во второй.