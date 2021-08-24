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    Американские миллиардеры в пандемию разбогатели на 1,8 трлн долларов, больше всех заработал Маск

    Глава Tesla и SpaceX увеличил своё состояние на 600% за последние 17 месяцев. Исследователи указали на острое имущественное неравенство в США.

    24 августа, 19:02
    <p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CS3uvMRIwhc/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Илон Маск</a></p>

    Фото © Instagram / Илон Маск

    Несмотря на пандемию и экономический ущерб, который она приносит, миллиардеры в США увеличили своё состояние за последние 17 месяцев на 62%, пишет в своём докладе вашингтонская неправительственная организация Institute for Policy Studies. В материале заостряется внимание на финансовом неравенстве — полученная сумма совокупного дохода в 1,8 триллиона долларов может остаться налогонеоблагаемой благодаря существующим в налоговом кодексе лазейкам.

    Организация указывает, что в марте 2020 года состояние американцев из списка Forbes оценивалось примерно в $3 триллиона, а к 17 августа 2021-го возросло до $4,8 триллиона, то есть значительно увеличилось. Так, основатель корпорации Amazon Джефф Безос стал за последние 17 месяцев богаче на $75 миллиардов, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск — на $150,8 миллиарда, основатель компании Microsoft Билл Гейтс — на $32,6 миллиарда, а глава компании Facebook Марк Цукерберг — на $74,2 миллиарда. Больше за это время стало и самих миллиардеров — 708 в августе этого года против 614 в марте прошлого, пишут исследователи, основываясь, в частности, на данных журнала Forbes.

    В то же время, подчёркивает Institute for Policy Studies, значительная часть американцев сталкивается с серьёзными финансовыми трудностями "из-за воздействия пандемии коронавируса". "Более 86 миллионов американцев потеряли работу, почти 38 миллионов заболели вирусом и более 625 тысяч умерли от него". На фоне этого, сетует журнал, Налоговый кодекс США "изобилует лазейками и специальными льготами, которые позволяют сверхбогатым людям избегать уплаты своей справедливой доли налогов".

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    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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