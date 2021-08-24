Американские миллиардеры в пандемию разбогатели на 1,8 трлн долларов, больше всех заработал Маск
Глава Tesla и SpaceX увеличил своё состояние на 600% за последние 17 месяцев. Исследователи указали на острое имущественное неравенство в США.
Фото © Instagram / Илон Маск
Несмотря на пандемию и экономический ущерб, который она приносит, миллиардеры в США увеличили своё состояние за последние 17 месяцев на 62%, пишет в своём докладе вашингтонская неправительственная организация Institute for Policy Studies. В материале заостряется внимание на финансовом неравенстве — полученная сумма совокупного дохода в 1,8 триллиона долларов может остаться налогонеоблагаемой благодаря существующим в налоговом кодексе лазейкам.
Организация указывает, что в марте 2020 года состояние американцев из списка Forbes оценивалось примерно в $3 триллиона, а к 17 августа 2021-го возросло до $4,8 триллиона, то есть значительно увеличилось. Так, основатель корпорации Amazon Джефф Безос стал за последние 17 месяцев богаче на $75 миллиардов, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск — на $150,8 миллиарда, основатель компании Microsoft Билл Гейтс — на $32,6 миллиарда, а глава компании Facebook Марк Цукерберг — на $74,2 миллиарда. Больше за это время стало и самих миллиардеров — 708 в августе этого года против 614 в марте прошлого, пишут исследователи, основываясь, в частности, на данных журнала Forbes.
В то же время, подчёркивает Institute for Policy Studies, значительная часть американцев сталкивается с серьёзными финансовыми трудностями "из-за воздействия пандемии коронавируса". "Более 86 миллионов американцев потеряли работу, почти 38 миллионов заболели вирусом и более 625 тысяч умерли от него". На фоне этого, сетует журнал, Налоговый кодекс США "изобилует лазейками и специальными льготами, которые позволяют сверхбогатым людям избегать уплаты своей справедливой доли налогов".
Ранее Лайф писал, что бывший министр финансов Лоуренс Саммерс заявил, что США проводят самую безответственную макроэкономическую политику за последние 40 лет.
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